Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya tektaş aldı
Beşiktaş'la bu sezon şampiyonluğu göğüsleyen Sergen Yalçın, 22 yaşındaki sevgilisi Lisaveti Karibskaya için kesenin ağzını açtı. Ünlü teknik direktör, Karibskaya’ya tektaş yüzük hediye etti. Ukranyalı model, kedileri bahane edip tektaş yüzüğüyle hava attı.
Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ı şampiyon yaparak büyük bir başarıya imza atan Sergen Yalçın, çapkınlıkta da zirveye oynuyor.
48 yaşındaki teknik direktörün kalbini 22 yaşındaki Ukranyalı model Lisaveti Karibskaya'ya kaptırdığı ortaya çıkmıştı.
KEDİ BAHANE
Bu aşk haberinden sonra sevgilisiyle birlikte çıktığı Çeşme tatilinde objektiflere takılan Yalçın, geçtiğimiz haftalarda Karibskaya'nın memleketine gitmişti. Buraya eli boş gitmeyen ünlü teknik adamın Karibskaya'ya yüzük hediye ettiği öğrenildi. Ünlü model de önceki gün taktığı tektaşıyla Instagram'da şov yaptı.
Yavru kedileri sevme bahanesiyle video çeken Lisaveti Karibskaya, tektaşını gösterebilmek için adeta gözlere soktu. Güzel modelin mutluluğu yüzüne yansımıştı. Bu arada Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tek taşın fiyatının 25 bin lira civarında olduğu öğrenildi.
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