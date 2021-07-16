Sergen Yalçın'dan sevgilisi Lisaveti Karibskaya'ya tektaş aldı

Yavru kedileri sevme bahanesiyle video çeken Lisaveti Karibskaya, tektaşını gösterebilmek için adeta gözlere soktu. Güzel modelin mutluluğu yüzüne yansımıştı. Bu arada Sergen Yalçın'ın sevgilisine aldığı tek taşın fiyatının 25 bin lira civarında olduğu öğrenildi.

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