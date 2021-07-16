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Kurtlar Vadisi için şaşırtan iddia... Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.07.2021
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Kurtlar Vadisi için şaşırtan iddia... Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Bir döneme damga vuran Kurtlar Vadisi için yeniden başlayacak iddiası kafaları karıştırdı. Sevilen dizinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeni bölümleriyle başlaması bekleniyordu. Diziyle ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Dizi için özel bir tanıtım çekildiği de ortaya çıktı. İşte, Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Son noktayı koydu...

Kurtlar Vadisi yeniden başlayacak mı? Kurtlar Vadisi ne zaman başlıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Hikayesi ve karakterleriyle Türk televizyonlarına ismini kazıyan Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden yıllar geçmesine rağmen konuşulmaya devam ediyor. Dizinin 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla yeniden ekrana gelmesi bekleniyordu. Konuyla ilgili açıklamalar takip ediliyor.

KURTLAR VADİSİ KAOS BAŞLAYACAK MI?

Seneler evvel final yapan Türk televizyon tarihinin yüksek reytingli dizilerinden Kurtlar Vadisi, hayranları tarafından halen ilgiyle takip ediliyor.

Eski bölümlerinin devamlı olarak izlendiği dizinin yeni bölümleriyle 'Kurtlar Vadisi Kaos' adıyla başlaması bekleniyordu.

Ancak Kurtlar Vadisi hayranlarını üzecek bir gelişme meydana geldi.

Fenomen dizi Kurtlar Vadisi'nin yeniden ekrana dönmesi beklenirken şimdiye kadar dizinin Polat AlemdarNecati Şaşmaz'ın projeyi çekmek için yapmış olduğu tüm görüşmelerin sonuçsuz kaldığı öğrenildi.

Özel bir tanıtım çekildi!

Şaşmaz'ın Polat Yağcı ile görüşmeler yaptığı biliniyordu. Yağcı dizi için Show TV ile masaya oturdu. Hatta Polat Alemdar'ın özel jetiyle Pensilvanya'ya gittiğini ve uçaktan indiğini gösteren özel bir tanıtım da çekildi. Beklenen oyuncu görüşmeleri de başladı.

Projeden vazgeçildi iddiası!

Ancak iddiaya göre Show TV aynı dönemde 8 yaşındaki oğlu Ali Nadir'le zikir çekerken görüntüleri ortaya çıkmış olan Necati Şaşmaz hakkında çıkan haberlerden rahatsız oldu ve fenomen yapımın projesinden vazgeçti.

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