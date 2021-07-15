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Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

MAGAZİN ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.07.2021
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Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Marvel'ın Disney Plus dizisi Loki'nin birinci sezonunun final yapmasının ardından yeni sezon müjdesi geldi. Dizinin hayranları merak ediyor. İşte, Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin hem dizisi devam edecek hem de filmi yapılacak. İşte, Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin hem dizisi devam edecek hem de filmi yapılacak.

Doctor Strange'in ikinci filmi olan Doctor Strange in the Multiverse of Madness'da Loki karakterine de yer verilecek.

LOKİ 2. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Loki dizisinin 2. sezon onayı geldi ancak yayın tarihi henüz belli değil.

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, 25 Mart 2022'de vizyona girecek. Filmin yönetmenliğini Sam Raimi üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise şimdilik Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor ve Benedict Wong bulunuyor.

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