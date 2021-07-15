Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin hem dizisi devam edecek hem de filmi yapılacak. İşte, Loki 2. sezon ne zaman çıkacak? Loki 2. sezon tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Marvel'ın hem çizgi roman evrenindeki hem de sinema evrenindeki önemli karakterlerinden biri olan Loki'nin hem dizisi devam edecek hem de filmi yapılacak.