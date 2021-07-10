Sertab Erener’in 'fare' çıkışına sert tepki: "Sertab doğmuş ya, artık ‘üremeye’ ne gerek var?"

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı etkinlikte skandal açıklamalar yaptı. Son dönemde hızla çocuk yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu söyleyen şarkıcı, insanların fare gibi çoğaldığı benzetmesini yaptı. Erener, insanların son dönemde hızla çocuk yapmaya başladığını ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.

"ARTIK ÇOCUK DOĞURMAMAMIZ GEREKİYOR"

Sertab Erener, şöyle konuştu: "Her gün yola çıktığımda sağ sola bakmamaya çalışıyorum. Gerçekten çok acıklı. En temel sorun da, çokuz. Milyarlarca insanız. Bence artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım, gerçekten. Çoğalmamamız gerekiyor.

"FARELERDEN BETER OLDU"

Fareden daha beter oldu, yemin ederim. Onlar bizden daha az ürüyor olabilirler. O yüzden, üremeden, ürememizi azaltıp bilincimizi yükseltip, bambaşka bir yerde okumamız lazım. Yapmazsak, bu dünyayı kaybettik. İnsan ırkı için diyecekler ki, aptal bir ırk geldi, kendi çöplerinde boğuldular ve gittiler. 3-5 binalar bıraktılar, dünyayı yok ettiler. Arkamızdan konuşulacak şey bu."

Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Erener'in sözlerini köşesine taşıyan Sabah yazarı Metin Altınok, "Sertab doğmuş ya, artık 'üremeye' ne gerek var?" dedi. İşte Altınok'un o yazısı…

Yaz günü açık havada ağzına taktığı çift maskesi ve şapkası nedeniyle yüzü zor seçiliyor... Korkuyla karışık, nefretin hissedildiği sesi de değişmiş sanki... O yaşam dolu, umut veren, kıpır kıpır şarkılarını dinlediğim kadın bu mu diye şüphe ediyorsunuz...

Ama evet, konuşan o, Sertab Erener! Şöyle söylüyor:

"Artık çocuk doğurmamamız, çoğalmamamız gerekiyor. Fareden beter olduk, onlar bile bizden daha az ürüyor olabilir."

Dün baktım, Sertab'ın sözleri, aslında kendine tahammül edemediği için uçakta ağlayacağı tutan bebeklere, annelerine, babalarına çıkışan tiplerden büyük alkış almış. Bugün dünya üzerinde yaşanan gelir adaletsizliğinin nedeni olarak vahşi kapitalizmi, tüketim çılgınlığını değil de doğanın parçası insanoğlunun en temel dürtüsü olan çoğalmayı gören "sığlığa", sıkışmışlığa acil şifalar dilerim.

Umarım bir gün, gözlerini açan her bebeğin, bir çiçeğin baş veren tomurcuğu ve fare yavruları da dahil, yeryüzünde yaşamın devam edeceğinin göstergesi olduğunu "hissederler". Huzura kavuşurlar.