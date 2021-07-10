Demet Evgar sevgilisi Levent Babataş’ın eğlence gecesi! Apar topar kaçtı
Demet Evgar, uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Levent Babataş ile Asmalı Mescid’de görüntülendi. Müzik eşliğinde romantik dakikalar geçiren çift, sık sık birbirine sarılarak şarkılar söyledi.
Oyuncu Demet Evgar, önceki gece sevgilisi Levent Babataş ile birlikte Asmalı Mescid Coridor isimli mekanda görüntülendi. Müzik eşliğinde romantik dakikalar geçiren çift, sık sık birbirine sarılarak şarkılar söyledi.
GAZETECİLERDEN KAÇTI
Daha sonra gazetecileri fark eden ikili, apar topar mekandan ayrıldı. Mutluluğu yüzünden okunan Demet Evgar'ın aşk dolu bakışları objektiflere böyle takıldı.