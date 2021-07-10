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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hadise iddiası...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 10.07.2021 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021
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Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hadise iddiası...

Mehmet Dinçerler kimdir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Hadise ile sevgili olduğu iddia edilen işletmeci Mehmet Dinçerler'in hayatı merak ediliyor. Ünlü isimin hayranları sosyal medyada dolaşan iddialar sonrasında sorgulamalarını artırdı. İşte, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hadise iddiası...

Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Mehmet Dinçerler, genç yaşına rağmen iş dünyasındaki başarısıyla adından sıkça söz ettiriyor. Hadise'nin sevgilisi olduğu iddia edilen isimin hayatı merak ediliyor. İşte, Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hadise iddiası...

MEHMET DİNÇERLER KİMDİR?

1988 yılında dünyaya gelen Mehmet Dinçerler, ünlü kahve markasının Türkiye CEO'sudur.

Türkiye'de Hacı Sayid'in ikinci kuşak ismi olan Mehmet Dinçerler, Hacı Sayid Yönetim Kurulu Başkanı Burhan Dinçerler'in oğludur.

Baklavada tanınmış bir marka olan Hacı Sayid'in kurucusu Burhan Dinçerler, Gloria Jean's Coffees'in isim haklarını 2012 yılında satın aldı ve markayı oğlu Mehmet Dinçerler'e teslim etti. Türkiye'de yıllar önce yok olmaya yüz tutan kahve zincirini alıp yeniden canlandıran Mehmet Dinçerler, kısa süre içinde 65 şubeyle markayı yeniden piyasada tutmayı başarmıştır.

Mehmet Dinçerler, "Gloria Jean's'in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı'dır"

Mardin'de askerlik yaptığı öğrenilen ve Türkiye'de her zaman yeni yatırımlar yapmayı planladığını ifade eden Mehmet Dinçerler, aşk yaşamıyla da dikkat çekiyor. Önce Asena Atalay'la adı anılan Mehmet Dinçerler, ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşadı. Şimdi ise ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte olduğu dedikoduları dolaşmaya başladı.

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