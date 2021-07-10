Mehmet Dinçerler kimdir? Mehmet Dinçerler kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Hadise iddiası...

Mehmet Dinçerler, "Gloria Jean's'in Türkiye Master Franchise hakkını satın alan Grup DNC Gıda Yönetim Kurulu Başkanı'dır"

Mardin'de askerlik yaptığı öğrenilen ve Türkiye'de her zaman yeni yatırımlar yapmayı planladığını ifade eden Mehmet Dinçerler, aşk yaşamıyla da dikkat çekiyor. Önce Asena Atalay'la adı anılan Mehmet Dinçerler, ardından oyuncu Hande Erçel ile birliktelik yaşadı. Şimdi ise ünlü şarkıcı Hadise ile birlikte olduğu dedikoduları dolaşmaya başladı.