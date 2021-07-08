Merve Aydın: Kendimi ön plana atmayı Survivor’da öğrendim!

İNSANLARA İLHAM KAYNAĞI OLUP IŞIK YAKMAK İSTEDİM!

Sana kariyerinde düşüş yaşadığın için Survivor'a katıldığına dair de çok yorum geldi. Bunlara nasıl cevap vermek istersin?

Benim kariyerim düşüşe geçtiyse neden beni hala İspanya'dan takımlar istiyor o zaman? Ben kariyerim düşüşe geçtiği için gitmedim Survivor'a, bu tamamen benim tercihimdi. Ben yurt dışına gittiğimde konfor alanımdan çıkıp daha çok sorumluluk almak istediğim için gitmiştim ve o sorumluluğu alamadığımda mutsuz olacaktım, o yüzden bunu gördüğüm için artık böyle bir karar alabilirim dedim. Ben eğer mutlu olduğum bir organizasyonun içinde olsaydım, Survivor hayalimi basketbolu bıraktıktan sonra gerçekleştirirdim. İstiyorlarsa benim istatistiklerime de bakabilirler, benim Fransa'da grafiğim hep yüksekti. İspanya'dan da, Fransa'dan da uğurlanırken hep güzel uğurlandım. Bence bir yerde olduğunuz andan çok veda ettiğiniz ve sonrasında nasıl anıldığınız daha önemli ve ben her zaman arkamda güzel bir şey bırakmayı istedim. Performansımın düştüğünü iddia eden insanlar bir kere olsun açıp benim maçımı izlemiş mi bunu da merak ediyorum gerçekten. Beni ne kadar tanıyorlar? Kaç tane maçımı izlediler de böyle yorumlar yapabiliyorlar? Ben bu soruları sormak isterdim gerçekten. Ben takımdan ayrıldığımda kulüp başkanı bana ülkemi çok güzel temsil ettiğimi söyledi ve bu beni çok duygulandırdı. İspanya'da oynadığım dönemde kulübüm yapılmaması gereken bir şey yaptı ve ben de bunun üzerine bir bildiri yayınladım. Altına, Fransa'daki kulübün başkanı, "Merve eğer kendini orada güvende hissetmiyorsan bizim kapımız sana her zaman açık!" yazdı. O sıkıntıların içerisinde bunu duymak bile beni çok mutlu etmişti. Survivor bana her zaman herkesin onayladığı ve sevdiği kadın olunamayacağını öğretti.

Survivor'da dengeni kaybettiğini düşündüğün bir an oldu mu? Mesela Batuhan ve İsmail ile girdiğin polemiklerde?

Hiçbir polemikte dengemi kaybettiğim düşünmedim. Hayatın içerisinde bir yükselirsiniz, bir düşersiniz ama önemli olan çabuk dönebilmek. Ben de insanım sonuç olarak; duygularım var ve kızabilirim de büyük bir sevinç de yaşayabilirim. Aslında benim dengede kalabiliyorum dediğim yer dengede olmam değil, oraya çabuk geri gelmem. Ben Survivor'da hesap kitap yapmadan, kendi gibi olan insanların da ellerinden gelenin en iyisini yaparak bir yerlere gelebileceğini göstermek istedim. Ben bir ilham kaynağı olup, ışık yakmak istedim aslında ama çok farklı yerlere çekildi. Tabii benim gerçekten göstermek istediğimi alan insanların olduğunu da düşünüyorum.