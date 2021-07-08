Alişan’ın vücudu morarmış ölümden dönmüştü! Davada karar çıktı

VÜCUDUNDA MORARMALAR OLDU

"Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil... Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık. 2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var. Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu."