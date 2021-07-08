Alişan’ın vücudu morarmış ölümden dönmüştü! Davada karar çıktı
Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağlardan kurtulmak için liposuction (yağ aldırma) operasyonu yaptırmış, ölümden döndüğünü iddia etmişti. Yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığı için doktordan şikayetçi olmuştu. Davada karar çıktı.
Ünlü şarkıcı Alişan'ın 3 yıl önce 'Ölümden döndüm' diyerek anlattığı Liposuction 'Yağ aldırma' ameliyatıyla ilgili şikayette bulunduğu dosya karara bağlandı. Savcılık Alişan'ın 6 aylık şikayet süresini geçtiğini belirterek dosyaya takipsizlik verdi. Alişan 3 yıl önce göbeğindeki yağları aldırmak isterken ölümden döndü. Yaşadığı olayı herkesten gizleyen şarkıcı, yasal yollara başvurarak hayatını tehlikeye attığını savunduğu doktordan şikayetçi olarak savcılığa başvurdu.
Eşi hamile olduğu sırada kilo aldığı için göbeğindeki yağları aldırmak isteyen Alişan yaşadıklarını şu şekilde anlatmıştı:
"3 yıl önce kilo aldım ve göbeğim fazlalaştı. Doktor arkadaşım bana 'Abi sana liposuction yapalım. 1 ay içinde hem göbeğin hem de yağların gider. Arkadaşım ve sevdiğimiz biri olduğu için güvendik. 3 sene önce ocak ayının ikinci haftasında ameliyat oldum. Normalde o ameliyat 2-2,5 saat sürer ama ben tam 5,5 saat ameliyatta kaldım."
VÜCUDUNDA MORARMALAR OLDU
"Ben bunu kimseye söylemedim, annem de dahil... Ameliyattan sonra 1 gün hastanede kaldım ve 2 gün sonra vücudumda morarmalar oldu. Göbeğimde yağ alınırken nasıl bir çalışma yapıldıysa artık. 2 gün yataktan çıkamadım ve boynuma kadar morardım. Ben bir terslik olduğunu anlayıp sorduğumda bana 'Normaldir bunlar 1 ay içinde göbeğin falan dümdüz olacak' dedi. 1 ay sonra morarmalar geçti. Şimdi göbeğimi göstermek istemiyorum da ben bunun için yayın yasağı da aldırdım çünkü o halini kimse görsün istemiyorum. 2 yıldır denize tişörtle giriyorum ve sadece ailemin olduğu ıssız yerlerde tişörtümü çıkartıyorum. Göbeğimde yanık izi ve dalgalanmalar var. Bunu mahkemede canlı canlı göstereceğim ama şimdi kimseye göstermek istemiyorum çünkü çok kötü. Benim ameliyattan 2 ay sonra karnımda su toplamalar oldu."
GÖBEĞİNDEN 2'ŞER LİTRE SU ALINDI
Vücudunun morarmaya devam ettiğini ifade eden Alişan, bir süre sonra tekrar bıçak altına yattığını ancak morarma izlerinin kalıcı olduğunu belirterek kendisini ameliyat eden doktorun cezalandırılmasını talep etti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuran Alişan, dilekçede "Haftanın iki günü yaklaşık 2'şer litre göbeğimden sıvı alındı. Çünkü göbeğim şişmeye başlıyor su olunca. Çünkü benim drenaj sistemimi mahvetmiş. Buna eşim, arkadaşım ve hemşireler de şahit. 5 ay bu devam etti ve kimseye bir şey demedim. Göbeğimde hala yanık izleri var. Ameliyatı yapan kişi ben birkaç doktora götürdü ve bana 'Ameliyatta hata yapılmış şükret ki ölmedin' dediler. Çünkü bu ameliyatla ölenler varmış. Sonra ben kendim doktor bulup geçen sene tekrardan ameliyat oldum" dedi.
ŞİKAYET SÜRESİNİ GEÇTİ
Şikayet üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Savcılık tarafından olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında incelenen dosyada şikayetin 6 aylık şikayet süresinin dışında başvuruda bulunulduğu belirlendi. Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şikayet süresini aşan ünlü sanatçının talebini reddederek kovuşturmaya dair yer olmadığına karar vererek dosyayı kapattı.
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