"15/07 Şafak Vakti" filminden ilk kareler yayınlandı! Dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek

15 Temmuz hain darbe girişiminde Türk milletinin ortaya koyduğu destansı mücadeleyi anlatan "15/07 Şafak Vakti" filminden set arkası ilk kareler yayınlandı.

DEV PRODÜKSİYONLARLA YARIŞACAK

Fragmanıyla ağlatan film, hikâyesi, oyuncu kadrosu, müzikleri ve dekoru ile dünya çapındaki dev prodüksiyonlarla boy ölçüşecek.

Film Türkiye genelinde 390 sinema salonunda 15 Temmuz Perşembe günü saat 21.00'de gösterime girecek. Hazırlıkları Kasım 2020'de başlayan film için Türkiye'nin en büyük kapalı dekoru inşa edildi. 24 bin metrekarelik platoda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylar birebir yansıtıldı.