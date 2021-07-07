Sertap Erener'den hadsiz çıkış: Artık doğurmayın! Farelerden beter olduk

Ünlü şarkıcı Sertab Erener, Muğla'nın Bodrum ilçesinde katıldığı etkinlikte skandal açıklamalar yaptı.

Son dönemde hızla çocuk yapıldığını ve bunun yanlış olduğunu söyleyen şarkıcı, insanların fare gibi çoğaldığı benzetmesini yaptı. Erener, insanların son dönemde hızla çocuk yapmaya başladığını ancak bunun yanlış olduğunu söyledi.

"ARTIK ÇOCUK DOĞURMAMAMIZ GEREKİYOR"

Sertab Erener, şöyle konuştu: "Her gün yola çıktığımda sağ sola bakmamaya çalışıyorum. Gerçekten çok acıklı. En temel sorun da, çokuz. Milyarlarca insanız. Bence artık çocuk doğurmamamız gerekiyor. Biraz duralım, gerçekten. Çoğalmamamız gerekiyor.

"FARELERDEN BETER OLDU"

Fareden daha beter oldu, yemin ederim. Onlar bizden daha az ürüyor olabilirler. O yüzden, üremeden, ürememizi azaltıp bilincimizi yükseltip, bambaşka bir yerde okumamız lazım. Yapmazsak, bu dünyayı kaybettik. İnsan ırkı için diyecekler ki, aptal bir ırk geldi, kendi çöplerinde boğuldular ve gittiler. 3-5 binalar bıraktılar, dünyayı yok ettiler. Arkamızdan konuşulacak şey bu."

YERSİZ VE HADSİZCE

Sertab Erener'in bu çıkışı sosyal medyada tartışma konusu oldu. Bazıları Erener'e tepki gösterirken, kimileri de ünlü şarkıcıya destek verdi. Erener'in sözlerine tepki gösteren vatandaşlar "Bu nefret söylemi yersiz ve hadsizce" dedi.