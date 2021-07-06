Cioman (Cihan Emre Erdoğan): Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var!

"SABAH BİR UYANDIM 100 BİN TAKİPÇİM VAR!"

Sosyal medyadaki sıçraman ne zaman oldu?

Hindistan'da bir TikToker çocuk vardı. Onun videolarını görüyordum, takip ediyordum. Nasıl yapılıyor diye merak ediyordum. Bir de askerden dönünce can sıkıntısından, bunalımdan çıkmak için 1-2 video çekeyim dedim. Sabah bir uyandım 100 bin takipçim var. Çok şaşırmıştım. Ama benim 700 bin takipçim varken bile çalışmaya devam ediyordum. Sonrasında işi bıraktım.

YouTube nasıl gidiyor?

Çok iyi gidiyor. Tepkiler de çok güzel. Birkaç ay önce 'YouTubecu' olacağım diyordum zaten :) Gerçekten de oldum.