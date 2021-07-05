İlyas Tetik’in ölümü yasa boğdu: İlyas’ım ne diyeceğimi bilmiyorum!
Ünlü müzisyen İlyas Tetik, hayatını kaybetti. Çok sayıda şarkısı ile adından söz ettiren Tetik’in ölümü ardından sanat dünyası yasa boğuldu. Ünlü ismin ölüm haberinin ardından sanatçı Muazzez Ersoy da sosyal medyada duyduğu acıyı paylaştı.
'Hayatımı Yazsam Roman Olurdu', 'Burası Huştur' ve 'Köyümün Yağmurları' gibi şarkılar ile adından söz ettiren usta sanatçı İlyas Tetik, 60 yaşında yaşamını yitirdi. Ajda Pekkan, Sezen Aksu, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya ve Ebru Gündeş gibi birbirinden ünlü şarkıcıların albüm çalışmalarına da destek veren Tetik'in vefatı müzik dünyasını yasa boğdu.
Geçtiğimiz hafta bayram ve sonrasında TRT Müzik'te İlyas Tetik ile birlikte olacaklarını ifade eden usta sanatçı Muazzez Ersoy da keman virtüözü Tetik'in ölüm haberi ardından sosyal medyada paylaşımda bulundu. Ersoy, 'İlyasım' açıklamasıyla paylaştığı mesajında, "Ne diyeceğimi, ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Acı haberi aldığım andan itibaren kendimde değilim. Ben sadece çok kıymetli ve değerli üstad bir müzik adamını değil dostumu, arkadaşımı, abimi kaybettim" dedi.
13 YAŞINDAN BERİ…
İlyas Tetik, henüz 13 yaşında ilk kez eline aldığı kemanı kendine ders verecek bir öğretmen olmadığı için kendi kendine çalışmaya başlamış ve yıllar sonra bir virtüöz haline gelmiştir. Çocukluk yılları boyunca hayali memleketi olan İzmir'den İstanbul'a gelip bir stüdyo müzisyeni olmaktı ve uzun çabalardan sonra bunu başardı.
Yönettiği ilk albüm Tüdanya'nın 'Seni Sevmeyen Ölsün' adlı çok satan albümü olmuştur. Bir yandan beste çalışmalarına da ağırlık veren müzisyen, "Seni Buldum Ya", "Yıllarım", "Hayatımı Yazsam Roman Olurdu", "Yağmurlu Bir Günde Doğdum Anamdan", "Bulunur Elbet" gibi çok sevilen eserlere imza attı.
Tetik'in albümlerinde müzik yönetmenliği yaptığı yıldızlar arasında Müslüm Gürses, İbrahim Erkal, Harika Avcı, Sibel Can, Zeki Müren, Muazzez Abacı, Müşerref Akay, Gönül Akkor, Faruk Tınaz, Ahmet Kaya, Gönül Yazar, Ebru Gündeş, Petek Dinçöz ve Şevval Sam gibi isimler bulunmaktadır. Usta müzisyen ayrıca Sezen Aksu, Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Ferdi Tayfur, Ajda Pekkan, Tarkan, Sertab Erener, Levent Yüksel, Özcan Deniz gibi birçok sanatçıyla da aynı sahneyi paylaşmıştı.
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