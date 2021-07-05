05 Temmuz 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Kerem Kamışlı'yı Boğaz’a atan Yiğit Marcus Aral'dan yeni hamle

Kerem Kamışlı'yı Boğaz’a atan Yiğit Marcus Aral'dan yeni hamle

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
ABONE OL
Kerem Kamışlı'yı Boğaz’a atan Yiğit Marcus Aral'dan yeni hamle

Şevval Şahin’in eski sevgilisi Yiğit Marcus Aral, kıskançlık nedeniyle Kerem Kamışlı’yı denize atmış, olay magazin gündemine damga vurmuştu. Kamışlı’nın “Türkiye’ye giren uçakların yüzde 30’u bizim. Seni Türkiye’ye sokmam” diye tehdit ettiği Aral, önceki gün kedisi ve kendisi için özel jet tutarak Bodrum’a gitti.

Geçtiğimiz hafta Şevval Şahin'in bir mekanda buluştuğu Kerem Kamışlı'yı oturduğu sandalyeyle denize atan Yiğit Marcus Aral, manidar paylaşımlarına devam etti.

Kerem Kamışlı, kendisini denize atan Marcus'a "Türkiye'nin vergisinin %10'unu ben veriyorum, Türkiye'ye giren uçakların yüzde 30'u bizim. Seni Türkiye'ye sokmam" diye tehdit savurmuştu.

Marcus ise önceki gün kiraladığı özel uçakla Kerem Kamışlı'ya gönderme yaptı. Kedisiyle birlikte özel jetle Bodrum'a giden Marcus, burada lüks bir otele yerleşti.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA