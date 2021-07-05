Gülşah Saraçoğlu bıçakla tehdit edilmişti! Davada karar çıktı

İstanbul Aile Mahkemesi'ne sunulan korunma talepli dilekçeye göre, ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, sosyal medya hesaplarının güvenliği konusunda Musa Öztürk'ten destek aldı. İddiaya göre, Öztürk, Saraçoğlu'nun özel yaşantısına ve birliktelik yaşadığı Gökhan Göz'e karşı olumsuz tavırlar aldı. Saraçoğlu, Öztürk'ün bu hareketleri karşısında samimiyetini sonlandırınca bu defa tehdit ve hakaretlere maruz kaldı.

POSTA KUTUSUNA BIÇAK BIRAKTI

Öztürk, Mayıs 2021'de Saraçoğlu'nun cep telefonuna gönderdiği iki adet ses kaydında hakaretlerde bulundu. Musa Öztürk, daha sonra Saraçoğlu'nun posta kutusuna üzerine ismi yazılı kağıda sarılı bir bıçak bıraktı. Saraçoğlu, bunların üzerine savcılığa suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun ardından Öztürk hakkında soruşturma başlatıldığını dava dilekçesinde anlatan Gülşah Saraçoğlu'nun avukatı, "Öztürk'ün Saraçoğlu'na yaklaşmamasını talep ediyoruz" dedi.

TALEBİ KABUL ETTİ

Talebi haklı bulan mahkeme, Musa Öztürk'ün 2 ay süreyle Saraçoğlu'na yönelik şiddet tehdidi ve küçük düşürücü söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulunduğu konuta veya işyerine yaklaşmamasına ve iletişim araçlarıyla rahatsız etmemesine karar verdi. Mahkeme, Musa Öztürk'ün karara aykırı davranması halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsine tabi tutulacağını da kararında açıkladı.