Leonida Timuş Müslüman oldu Fransa’ya kafa tuttu

- Müslümanlığı seçmeniz nasıl oldu? Müslüman olmak size ne hissettiriyor?

- Annemin yakın arkadaşı, bir aile dostumuz bana Kur'an-ı Kerim'in Romence basılmış halini hediye etti ve ben de okumaya başladım. Hristiyanlık ile kıyasladım ve her kiliseye gittiğimde resimleri öpmemin hiçbir değerinin olmadığını anladım. Üstelik tarihi açıdan bakıldığında Hristiyanlıkta Hz. İsa var ve sonrası yok.

Ama İslam'a bakıldığında Hz. Adem'den Hz. Muhammed'e kadar sürüp giden daha büyük bir kültür ve din ile karşılaşıyorsunuz.

Hristiyanlıkta hep söylüyorlar, Hz.

İsa'dan sonra bir peygamber gelecek ama ne zaman gelecek, bu olay çok tartışılıyor.

Dediğim gibi ben dört yıl önce Müslüman oldum ama bu süre içerisinde kesinlikle araştırmaya ve öğrenmeye devam ettim.

Hz. Muhammed'in hayatını okudum ve gördüm ki hiçbir şey bize anlatıldığı gibi değilmiş. Moldovya'dayken bize İslam ve Müslümanlık kafa kesen, insanların canına kıyan bir topluluk olarak anlatılıyordu.

Türkler böyle güzel bir milletken arkadaşlarımın sadece dinlediklerine dayanarak bu ülkeyi ve İslam'ı kötü görmeleri beni açıkçası çok üzüyor.