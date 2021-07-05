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Deniz Işın’dan aşk bombası! Ünlü oyuncuyla yakalandı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.07.2021 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021
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Deniz Işın’dan aşk bombası! Ünlü oyuncuyla yakalandı

Son dönemde yıldızı parlayan genç oyuncu Deniz Işın ve Ümit Kantarcılar aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. Emirgan’da görüntülenen ikilinin ilişkilerinin duyulmaması için sosyal medyadan birbirini takip etmediği görüldü.

Oyuncu Ümit Kantarcılar ile meslektaşı Deniz Işın'ın birlikte olduğu öğrenildi.

EMİRGAN'DA GÖRÜLDÜLER

Milliyet'in haberine göre; yaklaşık bir haftadır beraberlik yaşayan oyuncu çiftin, Emirgan'daki bir mekanda buluştuğu ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN...

Çiçeği burnunda sevgililerin, ilişkilerinin duyulmaması için sosyal medyadan birbirini takip etmediği görüldü.

33 yaşındaki Kantarcıoğlu, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu Gamze Topuzla yaptığı evlilik ile gündeme gelmişti. Boşanmanın ardından birçok isimle anılan oyuncunun gönlünü bu kez Deniz Işına kaptırdığı iddia edildi.

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