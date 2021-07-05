Deniz Işın’dan aşk bombası! Ünlü oyuncuyla yakalandı

Oyuncu Ümit Kantarcılar ile meslektaşı Deniz Işın'ın birlikte olduğu öğrenildi.

EMİRGAN'DA GÖRÜLDÜLER

Milliyet'in haberine göre; yaklaşık bir haftadır beraberlik yaşayan oyuncu çiftin, Emirgan'daki bir mekanda buluştuğu ortaya çıktı.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN...

Çiçeği burnunda sevgililerin, ilişkilerinin duyulmaması için sosyal medyadan birbirini takip etmediği görüldü.

33 yaşındaki Kantarcıoğlu, geçtiğimiz yıllarda kendisi gibi oyuncu Gamze Topuzla yaptığı evlilik ile gündeme gelmişti. Boşanmanın ardından birçok isimle anılan oyuncunun gönlünü bu kez Deniz Işına kaptırdığı iddia edildi.