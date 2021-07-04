Julia Roberts için hazırlanan filmin başrolünü Meryem Uzerli kaptı
Hollywood starı Julia Roberts için hazırlanan “Güzel Bir Rüya” filmi için Türk oyuncu seçildi. ABD’li yapım şirketinin teklifini kabul eden Meryem Uzerli, kamera karşısına geçti.
İkinci bebeğinin doğumu nedeniyle bir süre setlere ara veren Meryem Uzerli'den muhteşem dönüş.
Yurt dışında da büyük bir hayran kitlesine sahip olan 37 yaşındaki oyuncu, Hollywood starı Julia Roberts için hazırlanan "Güzel Bir Rüya" filminin başrolünü kaptı.
"American History X"in yapımcısı John Morissey'in de çok beğenip destek verdiği projenin anlattığı yol hikayesine Julia Roberts yerine, bir Türk yıldızın daha uygun olacağına karar verilince teklif Uzerli'ye gitti.
Samsun Ladik'de yaşayan iki çocuğun aşık olduğu film yıldızı Meryem'i bulmak üzere evden kaçmasını anlatan yapım merak uyandırdı.
FESTİVALLERE KATILACAK
Uzerli, yönetmen Alp Kamber'in yeni filmi için önceki gün kamera karşısına geçti.
John Morissey'in ortak yapımcı olduğu film, başta Sundance olmak üzere, dünyanın birçok seçkin film festivalinde ödül için yarışacak.
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