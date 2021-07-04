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Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu balayında! Oğlu Eymeni de götürdüler

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.07.2021
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Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu balayında! Oğlu Eymeni de götürdüler

Sunucu Ece Erken’in geçtiğimiz günlerde evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile balayı tatilinde oğlu Eymen de vardı. Minik Eymen’le, Şafak Bey’in arasından su sızmadı. İkili gün boyunca denizde oyunlar oynadı.

Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşkı olay yaratmıştı.

Daha sonra eşinden boşanan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'le aşkını itiraf etmişti.

Bir dargın bir barışık olan ikili, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evlendi.

Yeni evli çift, önceki gün Türkbükü'nde demirli teknelerinde görüntülendi.

Şafak Bey ve güzel sunucunun balayı tatillerinde Ece Erken'in Serkan Uçar'la evliliğinden olan oğlu Eymen de vardı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Eymen'in çok iyi anlaştıkları görüldü.

Minik Eymen ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu denizin içinde bol bol oyun oynadı.

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