Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu balayında! Oğlu Eymeni de götürdüler
Sunucu Ece Erken’in geçtiğimiz günlerde evlendiği avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile balayı tatilinde oğlu Eymen de vardı. Minik Eymen’le, Şafak Bey’in arasından su sızmadı. İkili gün boyunca denizde oyunlar oynadı.
Ece Erken'in, evli ve iki çocuk babası avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla aşkı olay yaratmıştı.
Daha sonra eşinden boşanan Mahmutyazıcıoğlu, Ece Erken'le aşkını itiraf etmişti.
Bir dargın bir barışık olan ikili, geçtiğimiz günlerde Bodrum'da evlendi.
Yeni evli çift, önceki gün Türkbükü'nde demirli teknelerinde görüntülendi.
Şafak Bey ve güzel sunucunun balayı tatillerinde Ece Erken'in Serkan Uçar'la evliliğinden olan oğlu Eymen de vardı.
Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Eymen'in çok iyi anlaştıkları görüldü.
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Beklenen açıklama: Bayramda kısıtlama olacak mı? 19-23 Temmuz'da tam gün sokağa çıkma yasağı var mı?
- OGM kura sonuçları tıkla öğren: 2021 Orman Genel Müdürlüğü işçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İl il liste...
- Son dakika: Maske takmak zorunlu mu? Aşı olanlar maske takacak mı? Maske yasağı ne zaman kalkacak?
- Ehliyet yazılı sınav sonucu sorgulama ekranı: 2021 MEB e-Sınav ile ehliyet yazılı sınav sonuçları nereden öğrenilir?
- ÖSYM'den son dakika açıklaması: 2021 YKS TYT sonuçları ne zaman açıklanacak? Üniversite tercihleri ne zaman?
- Marketlerde kurban fiyatı ne kadar? A101, Migros, CarrefourSA küçükbaş büyükbaş 2021 kurbanlık fiyatları kaç TL?
- Temmuz ayı kira artış oranı belli oldu mu? TÜİK TEFE TÜFE 2021 Temmuz ayı kira zammı son durum nedir?
- Yarın yasak var mı? 4 Haziran 2021 Pazar günü sokağa çıkma yasağı olacak mı? Genelge yayımlandı!
- Son ödemeler yapılacak! Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2021 Haziran ayı KÇÖ ödeme takvimi açıklandı mı?
- AÖL online sınav öğrenci giriş ekranı: 2021 AÖL 3. dönem sınav tarihi ne zaman? Online sınav nasıl girilir?
- Takvim belli oldu! Açık Öğretim Lisesi 3 dönem sınavları ne zaman? AÖL 3. dönem sınav takvimi belli oldu?
- Sonuç tarihi belli oldu! ÖSYM YKS sonuçları ne zaman açıklanacak 2021? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları açıklandı mı?