Ece Erken ve Şafak Mahmutyazıcıoğlu balayında! Oğlu Eymeni de götürdüler

Yeni evli çift, önceki gün Türkbükü'nde demirli teknelerinde görüntülendi.

Şafak Bey ve güzel sunucunun balayı tatillerinde Ece Erken'in Serkan Uçar'la evliliğinden olan oğlu Eymen de vardı.

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'yla Eymen'in çok iyi anlaştıkları görüldü.