Otelde Ozan Tufan alarmı
Futbolcu Ozan Tufan, eşi Rojin ile bu yıl tatil için Bodrum'u seçti. Kaldıkları otelin 10 bin liralık özel locasını kullanan çift, denize girmek yerine sohbet etmeyi tercih etti. Aynı otelde kalan Hakan Çalhanoğlu ile de sohbet eden Tufan, gazetecileri fark edince oteli alarma geçirdi.
Futbolcu Ozan Tufan, eşi Rojin ile Bodrum'a gitti. Çift, kaldıkları Titanic Otel'in 10 bin liralık özel locasına indi. Denize girmek yerine sohbet etmeyi tercih etti. Aynı otelde kalan Hakan Çalhanoğlu ile de sohbet eden Tufan, gazetecileri fark edince oteli alarma geçirdi.
Otel yönetimi sahil güvenliğe haber verdi. Sahil güvenlik botla gelerek gazetecilere müdahale etti. Bu sırada Tufan ve eşi apar topar kaldıkları villa odaya çıktı.