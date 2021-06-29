Hayrettin Onur Karaoğuz: Prim için yapıyorum, mutlu olsunlar!

Ünlü YouTuber, Bi' Başka'da, sosyal medyada viral olan videoların kahramanlarıyla bir araya gelerek yeni videolar üretmesine 'prim' gözüyle bakan izleyiciye de cevap verdi. Hayrettin "Prim için yapıyorum (!) :) Mutlu olsunlar… Ben onların niyetini anlıyorum. Ama kaçırılan konu şu, ortaya çıkan her fenomenle video çekmiyorum ben. Malzemesi varsa ve komikse yapıyorum. Ve mütevazı olamayacağım bu işi güzel yapıyoruz" dedi.

Ada sonrası yaşam nasıl gidiyor? Pandemi sürecini nasıl geçiriyorsunuz?

Adada da çok kalmadığım için benim için sonrası yok aslında. Ben totalde bir buçuk ay falan kaldım. Tam alıştım derken bitti. Ama çok değişik bir tecrübe edindim. Benim zaten birincilik, ilk 3'e girme gibi hedeflerim yoktu. Amacım vardı. İnsanlara görmediği Hayrettin'i göstermek için gittim. Videolardakiyle gerçek hayattaki Hayrettin'in benziyor olması can sıkıcı olur. Sürekli sokakta şaka yapan bir adam olamam ben sonuçta. Ben daha sakin, daha pozitif, daha motivasyon üzerine düşünen bir adamım. Bu yönümü de gösterdiğimi düşünüyorum. Bir günde 3 oyun kaybeden arkadaşıma bile "Çok iyi oynadın" demişim. Hâlbuki alakası yok. Ama düşmemeyi, kafayı kaldırmayı, pes etmemeyi seviyorum. Kendim oldum adada, kendimi yansıttım.