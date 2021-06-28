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Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka’daki evinde hayatını kaybetti. Uğurtan’ın cenazesi, cenazesi, yarın Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.

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Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner yarın son yolculuğuna uğurlanacak

Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka'daki evinde yaşamını yitirdi. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.

İZMİR'DE DEFNEDİLECEK

İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için, yarın saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sayıner, ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği nedeniyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen- Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş topluluklarında çalışan Sayıner'in rol aldığı dizi ve filmler şöyle: "Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler"

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