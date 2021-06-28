Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner yarın son yolculuğuna uğurlanacak

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Sayıner, ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği nedeniyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen- Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş topluluklarında çalışan Sayıner'in rol aldığı dizi ve filmler şöyle: "Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler"