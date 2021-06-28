Bizimkiler'in Cemil'i Uğurtan Sayıner yarın son yolculuğuna uğurlanacak
Bizimkiler dizisinde canlandırdığı Cemil karakteriyle hafızalara kazınan Uğurtan Sayıner, İzmir Karşıyaka’daki evinde hayatını kaybetti. Uğurtan’ın cenazesi, cenazesi, yarın Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Türk televizyonuna damga vuran, 1989-2002 yılları arasında yayınlanan 'Bizimkiler' dizisinde Cemil karakterini canlandıran Uğurtan Sayıner, dün yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Karşıyaka'daki evinde yaşamını yitirdi. Kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Osman Avcı ile ev arkadaşı olan Sayıner'in ölümü, sevenlerini yasa boğdu.
İZMİR'DE DEFNEDİLECEK
İktisat fakültesi mezunu olan ve 1962 yılında sanat hayatına tiyatro ile başlayan Sayıner için, yarın saat 14.00'te Karşıyaka Ahmet Piriştina Kültür Merkezi'nde tören düzenlenecek. Buradaki törenin ardından Sayıner'in cenazesi Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
HASTANEYE KALDIRILMIŞTI
Sayıner, ileri yaşla beraber, yeme bozukluğu ve sıvı elektronik dengesizliği nedeniyle geçen yıl İzmir Eşrefpaşa Hastanesi'nde tedavi görmüş, sağlığına kavuşması sonrası taburcu edilmişti. İttihat ve Terakki Tiyatrosu, TÖS Tiyatrosu, Arena Tiyatrosu, Gen- Ar Tiyatrosu, Üç Maymun Kabare ve Ercan Yazgan- Bülent Kayabaş topluluklarında çalışan Sayıner'in rol aldığı dizi ve filmler şöyle: "Perihan Abla, İki Koca Adam, Avanak Dedektör, El Kızı, Küçük Esnaf, Herakles, Heykelin Sırrı, Yağmurdan Sonra, Bir Kurşun, Bizimkiler"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MEB duyurdu! LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021-2022 LGS lise tercihleri ne zaman başlayacak?
- TOKİ'den ucuz ev almak isteyenlere müjde! Bu illerde kira öder gibi ev sahibi olabilirsiniz! İşte şartlar...
- ATA AÖF online bütünleme sınavı giriş ekranı! 2021 ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman bitiyor?
- ÖSYM son dakika: DGS sınav giriş yerleri açıklandı mı? 2021 DGS sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?
- ÖSYM görevli ücretleri ne zaman yatar? 2021 YKS sınavı salon görevli ücretleri ne kadar, kaç TL?
- iPhone 13 için geri sayım: Fiyatlar belli oldu! 2021 iPhone 13 ve iOS 15 ne zaman çıkacak? 128, 256, 512 GB, 1 TB...
- Milyonları ilgilendiriyor! 1 Temmuz'da sokağa çıkma yasağı var mı? Hafta içi ve hafta sonu kısıtlamaları kalkacak mı?
- Kafe ve restoranların çalışma saatleri değişti mi? Kapasite sınırı var mı, nasıl olacak? 1 Temmuz çalışma saatleri...
- 1 Temmuz düğün genelgesi 2021: Nikah ve düğünlerde kapasite sınırı var mı? Yemek yasak mı? Dans ve halay...
- Emekliye müjde! Maaşlar değişiyor, cepler bayram edecek! Ocak ve Temmuz aylarında...
- Fiyatlar tavan yaptı, araba alacaklar bin pişman! O rakamın altında bulmak imkansız gibi! Citroen, Dacia, Fiat...
- 2021 YDT kaç kişi girecek? YDT sınavı ne zaman başlayacak, bitecek?