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Usta oyuncu Ali Demirel’den acı haber

Bir süredir Muğla’da yaşayan 77 yaşındaki tiyatro sanatçısı Ali Demirel, hayatını kaybetti. İleri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan usta oyuncu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Usta oyuncu Ali Demirel’den acı haber

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yaşayan ileri derece zatürre şikayetiyle hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncu Ali Demirel, hayatını kaybetti.

İLERİ DERECEDE ZATÜRREYE YAKALANDI

Marmaris'te yalnız yaşayan sinema ve tiyatro oyuncusu Ali Demirel, dün öğle saatlerinde evinde fenalaştı. İhbar üzerine eve gelen ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Demirel'e, ileri derece zatürre teşhisi konuldu.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı da bulunan Demirel, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı. Ali Demirel'in yakınları ve dostlarının, cenazeyi nerde ve ne zaman defnedeceğini kararlaştırmak için İstanbul'dan ilçeye geleceği belirtildi.

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