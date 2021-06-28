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Erdinç Gülener’e eski sevgilisi Eda Pera Küçük’e hakaretten ceza

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu Deniz Uğur ile sürpriz şekilde nikah masasına oturan Erdinç Gülener hakkında şoke eden bir suçlama geldi. Eski sevgilisi Eda Pera Küçük’e karşı psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı iddiasıyla yargılanan Gülener hakkında karar verildi.

MAGAZİN AA
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Erdinç Gülener’e eski sevgilisi Eda Pera Küçük’e hakaretten ceza

Eski kız arkadaşı Eda Pera Küçük'e yönelik hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında 2 yıla kadar hapis cezası istenen sanık Erdinç Gülener'in yargılandığı dava karara bağlandı.

PARA CEZASINA ÇARPTIRILDI

Anadolu 45. Asliye Ceza Mahkemesince basit yargılama usulüyle görülen davada, mahkeme sanık Gülener'i, eski kız arkadaşı Eda Pera Küçük'e yönelik "hakaret" suçunu işlediği gerekçesiyle 1120 lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verdi.

Sanık Gülener'in bir daha suç işlemeyeceğine dair olumlu kanaat oluştuğunu belirten mahkeme, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmetti.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki Eda Pera Küçük ile sanık Erdinç Gülener'in sevgili oldukları anlatılmıştı.
Sanık Gülener'in 18 Mart 2020'de, müşteki Eda Pera Küçük'e yönelik hakaret içeren sözler söylediği aktarılan iddianamede, bilirkişi raporunda bu hususun doğrulandığı kaydedilmişti.

İddianamede, bu kapsamda sanık Gülener'in "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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