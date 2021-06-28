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Uraz Kaygılaroğlu-Gülcan Arslan aşkı çabuk bitti

Kısa bir süre önce Berraz Tüzünataç'la birliktelik yaşayan Uraz Kaygılaroğlu, ayrılığın ardından oyuncu Gülcan Arslan ile görüntülenmişti. İlk kez çıktıkları tatilde görüntülenen ikilinin aşkı 5 gün sürdü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.06.2021 Güncelleme Tarihi: 28.06.2021
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Uraz Kaygılaroğlu-Gülcan Arslan aşkı çabuk bitti

Melis İşiten'den boşandıktan sonra hızlı aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Uraz Kaygılaroğlu, geçtiğimiz ay Berrak Tüzünataç ile aşkını sonlandırmıştı.



Çapkın oyuncu geçtiğimiz hafta ise oyuncu Gülcan Arslan ile Fethiye'de dudak dudağa yakalanmıştı. Ancak ikilinin süpriz aşkı 1 haftayı doldurmadan bitti. Yakışıklı oyuncunun hızlı aşk trafiği "Uraz çapkınlıkta tam gaz" dedirtti.




Gülcan Arslan, ayrılık sonrası bu pozu paylaşıp "Yüzler gülüyor" dedi.

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