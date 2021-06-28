Uraz Kaygılaroğlu-Gülcan Arslan aşkı çabuk bitti





Çapkın oyuncu geçtiğimiz hafta ise oyuncu Gülcan Arslan ile Fethiye'de dudak dudağa yakalanmıştı. Ancak ikilinin süpriz aşkı 1 haftayı doldurmadan bitti. Yakışıklı oyuncunun hızlı aşk trafiği "Uraz çapkınlıkta tam gaz" dedirtti.