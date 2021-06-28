Ajda Pekkan milyonluk teklifi geri çevirdi





Takvim'in haberine göre, Regnum Escana Evleri'nde 1.2 milyon euro'ya villa satın alan Ajda Pekkan, tüm yaz sezonunu bu evde geçirmeye jarar verdi. Süperstar, Bodrum haricinde gelen iş tekliflerini de kabul etmeme kararı aldı.