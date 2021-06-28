28 Haziran 2021, Pazartesi
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Ajda Pekkan milyonluk teklifi geri çevirdi

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte soluğu Bodrum'daki evinde alan Ajda Pekkan, Kurban Bayramı’nda sahne alması için Azerbaycan’dan teklif aldı. Fakat Bodrum harici konser vermek istemeyen Süperstar, 1 milyon liralık teklifi reddetti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.06.2021
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Ajda Pekkan milyonluk teklifi geri çevirdi

Süperstar Ajda Pekkan'ın 3 yıl önce satışa çıkardığı Zekeriyaköy'deki lüks villasına Dubaili bir prens talip olmuştu. 40 milyondan satışa çıkan villayı bir türlü satamayan Pekkan, Dubaili prense de satmaktan vazgeçmiş.




Evini değerinin altında almaya çalışan yatırımcıları bir bir reddeden Süperstar, şimdilerde soluğu Ege'nin incisi Bodrum'da aldı.


Takvim'in haberine göre, Regnum Escana Evleri'nde 1.2 milyon euro'ya villa satın alan Ajda Pekkan, tüm yaz sezonunu bu evde geçirmeye jarar verdi. Süperstar, Bodrum haricinde gelen iş tekliflerini de kabul etmeme kararı aldı.




Pekkan, önümüzdeki Kurban Bayramı'nda Azerbaycan'dan 100 bin euro'ya (1 milyon 46 bin lira) sahne teklifi aldı fakat bu serveti elinin tersiyle itti.

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