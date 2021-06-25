Zeynep Bastık ikinci kez 'evet' demişti! Tarih belli oldu

Son dönemin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, sonunda muradına eriyor. Güzel şarkıcı, 3 yıldır birlikte olduğu menajeri ve nişanlısı Tolga Akış'tan geçtiğimiz haftalarda ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çiftten beklenen güzel haber sonunda geldi.