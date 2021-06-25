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Zeynep Bastık ikinci kez 'evet' demişti! Tarih belli oldu

Zeynep Bastık, 3 yıldır birlikte olduğu menajeri ve nişanlısı Tolga Akış'tan geçtiğimiz haftalarda ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çiftten beklenen güzel haber sonunda geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 25.06.2021
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Zeynep Bastık ikinci kez 'evet' demişti! Tarih belli oldu

Son dönemin en popüler isimlerinden Zeynep Bastık, sonunda muradına eriyor. Güzel şarkıcı, 3 yıldır birlikte olduğu menajeri ve nişanlısı Tolga Akış'tan geçtiğimiz haftalarda ikinci kez evlilik teklifi almıştı. Sevgilisine yeniden 'Evet' yanıtını veren Bastık, gözyaşlarına hakim olamamıştı. Çiftten beklenen güzel haber sonunda geldi.

Aşklarını nikahla taçlandırmaya karar veren ikili, evlilik tarihini belirledi. Geçen yılın Haziran ayında evlenmeyi planlayan, ancak pandemi nedeniyle erteleyen çift, 1 yıl rötarlı olarak nikah defterine imza atacak. Bastık ve Akış, 7 Temmuz'da Çeşme'deki düğünle hayatlarını birleştirecek.

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