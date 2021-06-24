Ahmet Kayakesen: Konuk oyuncu olarak girdim 30 bölüm oynadım!

"HERCAİ'DE YAŞANAN PROBLEMİ KENDİ ARALARINDA ÇÖZDÜLER"

Set ortamı nasıldı peki? Dizi final yapmadan evvel setteki sıkıntılarla ilgili birçok haberle karşılaştık.

Ama daha yeni başladık İrem'ciğim ya :) Bilmiyorum. Tabii belli problemler yaşanıyor, yoğun bir iş. Dizi çekmek kolay değil, stresli de bir iş. Zamanla yarışıyorsun. Belli sorunlar yaşanıyor ama bunlar kendi içlerinde çözülüyor. Oyuncular, prodüksiyon… Artık birlikte bir şeyleri yaratmaya başladığında bu tarz problemleri kendi aranda çözüyorsun. Bu problem de kendi aralarında çözüldü. Çok da büyütmemek gerekiyor. Çünkü olaylar kontrolden çıkabiliyor bazen.

Dış Ticaret Bölümü'nden mezun olduğunuzu biliyorum. Oyunculuğa geçiş sürecinizden bahseder misiniz? İlk olarak kamera arkasında başlamışsınız sektöre, ekran önüne geçiş serüveni nasıl gerçekleşti?

Üniversiteye gitmeden önce oyunculuk yapıyordum zaten. Zamanla kendimi geliştirdim. Eğitimler aldım. 16-17 yaşlarında reklamlarda oynamaya başladım. Üniversiteye gittim, döndüm. Bir sinema filmi için auditiona gittim. Bir filmde oynadım. Filmden 2 sene sonra Kocamın Ailesi dizisi için auditiona gittim. Sonrasında kabul edildim ve akmaya başladı süreç. 6-7 senedir aktif olarak oyunculuk yapıyorum.