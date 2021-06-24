Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü açıkladı! Şeyma Subaşı'nın bebeği neden düştü?
Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı bebeğini düşürdüğünü sosyal medya hesabından açıkladı. Şeyma Subaşı paylaşımında "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
Geçtiğimiz haftalarda Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlenme teklifi alan ve düğün hazırlıklarına başladıklarını duyuran Subaşı, Instagram hesabından hamile olduğuna dair bir metin paylaşmıştı. Subaşı sosyal medyadan yaptığı açıklamada bebeğini düşürdüğünü açıkladı.
İşte o açıklama:
"Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim"
NİKAHI ERTELEDİ
Yaklaşık iki hafta önce sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan Şeyma Subaşı, yaşadığı heyecanı sevenleriyle paylaşmış 'Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum' sözleriyle teklifi kabul ettiğini duyurmuştu.
Ibıza'da gerçekleşen törenden mutluluk pozları paylaşan Subaşı, son açıklamasıyla şoke etti.
Uzun zamandır Mısırlı milyarder Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşayan Şeyma Subaşı, geçtiğimiz aylarda evlilik hazırlığı yaptığını duyurmuştu.
EVLENMEDEN ÇOCUK OLMAZ DEMİŞTİ
Çiftin bu kararı 'Şeyma hamile mi' dedikodularına yol açmıştı. Çıkan haberlerin ardından Subaşı 'Kesinlikle hamile değilim, evlenmeden olmaz zaten' sözleriyle iddiaları yalanlamıştı.
HAMİLE OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞTI
Şeyma Subaşı, yaptığı son paylaşımla hamile olduğunu açıkladı. Instagram hesabından İngilizce bir metin yayınlayan Subaşı, 'Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim. Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım.' ifadelerini kullandı.
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