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Didem Uzel'in ABD kararı: "Bundan sonra sadece..."

ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tekrar ABD'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Uzel, "Sağlık konusunda ülkemiz daha güvenli" ded.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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Didem Uzel'in ABD kararı: Bundan sonra sadece...

Geçtiğimiz yıl ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Uzel, ABD'deki sağlık sistemini eleştirerek, "Sağlık konusunda ülkemiz daha güvenli. Bundan sonra ABD'ye sadece tatil için giderim" dedi.



REKLAM YÜZÜ OLDULAR

Ekranların sevilen isimleri Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor.



YENİ ŞEYMA

Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Laurentius dergisi için Zeynel Abidin Ağgül'e pozlar verdi. Korkmaz "Elinde güç olsa, kadınlar için ne yapardın?" sorusuna "Korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer" şeklinde cevap verdi.



SİNGLE YOLDA

Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Sevenlerine müjde veren Samyeli, yakın zamanda single çıkaracağını söyledi.



AŞISINI OLDU

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