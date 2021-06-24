Didem Uzel'in ABD kararı: "Bundan sonra sadece..."
ABD'den Türkiye'ye kesin dönüş yapan oyuncu Didem Uzel, önceki gün City's Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Tekrar ABD'ye dönmeyi düşünmediğini söyleyen Uzel, "Sağlık konusunda ülkemiz daha güvenli" ded.
REKLAM YÜZÜ OLDULAR
Ekranların sevilen isimleri Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor.
YENİ ŞEYMA
Ünlü oyuncu Şeyma Korkmaz, Laurentius dergisi için Zeynel Abidin Ağgül'e pozlar verdi. Korkmaz "Elinde güç olsa, kadınlar için ne yapardın?" sorusuna "Korkusuzca yaşayabilecekleri bir yer" şeklinde cevap verdi.
SİNGLE YOLDA
Şarkıcı Defne Samyeli, önceki gün Zorlu AVM'de görüntülendi. Sevenlerine müjde veren Samyeli, yakın zamanda single çıkaracağını söyledi.
AŞISINI OLDU
Bade İşçil, aşısını olur olmaz alışverişe daldı. Artık daha rahat dolaştığını söyleyen güzel oyuncu, önceki gün Zorlu AVM'de alışveriş yaptı.
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