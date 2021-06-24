Didem Uzel'in ABD kararı: "Bundan sonra sadece..."





REKLAM YÜZÜ OLDULAR

Ekranların sevilen isimleri Melis Sezen ve Barış Arduç, Turkcell'in yeni reklam filmi için kamera karşısına geçti. Rol aldıkları projelerle büyük bir hayran kitlesine ulaşan Melis Sezen ve Barış Arduç, yeni reklam serisinde birbirine aşık bir çifti canlandırıyor.