Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama: "Bebeğimi kaybettim" Şeyma Subaşı'nın bebeğine ne oldu?
Geçen günlerde yaptığı açıklama ile hamile olduğunu aktaran Şeyme Subaşı'ndan acı bir paylaşım geldi. Instagram hesabından açıklamalarda bulunan Subaşı, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu. Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadelerine yer verdi.
Şeyma Subaşı'nın bebeğine ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bebeğini kaybettiğini duyuran Subaşı, gelişmenin nedenlerini paylaştı. Takipçileri açıklama sonrasında Şeyma Subaşı'nın bebeğine ne oldu? sorusunun yanıtı sorgulamaya başladı.
"STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"
Subaşı yaptığı bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Instagramdan yeni bir paylaşım yaptı ve acı haber kamuoyuna duyudu. Subaşı açıklamasında, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu." dedi.
"YAS TUTMAM İÇİN ZAMANA İHTİYACIM VAR"
Subaşı açıklamasının devamında ise, "Yas tutmam ve yaşadığım duygularla başa çıkabilmem için zamana ihtiyacım var" ifadesini kullandı.
"HAMİLE OLDUĞUMU BİLMENİZİ İSTERİM"
İddiaların ardından açıklamalarda bulunan Şeyma Subaşı, "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim" dedi.
"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEMİZİN NEDENİ DE BUYDU"
Evlenmek için acele etme nedenlerinin de hamilelik olduğunu belirten Subaşı, "Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım" ifadelerine yer verdi.
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