Şeyma Subaşı'ndan flaş açıklama: "Bebeğimi kaybettim" Şeyma Subaşı'nın bebeğine ne oldu?

Şeyma Subaşı'nın bebeğine ne oldu? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kısa süre önce hamile olduğunu duyuran Şeyma Subaşı'nın Instagram hesabından yaptığı açıklama gündeme bomba gibi düştü. Bebeğini kaybettiğini duyuran Subaşı, gelişmenin nedenlerini paylaştı. Takipçileri açıklama sonrasında Şeyma Subaşı'nın bebeğine ne oldu? sorusunun yanıtı sorgulamaya başladı.

"STRES BEBEĞİMİ KAYBETMEME NEDEN OLDU"

Subaşı yaptığı bu açıklamalardan kısa bir süre sonra Instagramdan yeni bir paylaşım yaptı ve acı haber kamuoyuna duyudu. Subaşı açıklamasında, "Bir önceki paylaşımımda yüksek stres sebebiyle düğünü ertelediğimizi söylemiştim. Maalesef bu stres bebeğimi kaybetmeme neden oldu." dedi.