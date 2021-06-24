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İhanetin görüntüleri ortaya çıktı! Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ve Etel Sason...

Ajda Pekkan 9 yıldır aşk yaşadığı Bülent Çavuşoğlu ile sürpriz şekilde ilişkisini sonlandırmış, ayrılığın neden olarak ihanet gösterilmişti. Pekkan’a yanında çalışan biriyle ihanet ettiği iddia edilen eski aşkı Çavuşoğlu, Bodrum’da ortaya çıktı. İş adamının tatil arkadaşı ise Süperstar’ın bir dönem menajerliğini yapan ve Pekkan’ın işine son verdiği Etel Sason’dan başkası değildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 24.06.2021 Güncelleme Tarihi: 24.06.2021
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İhanetin görüntüleri ortaya çıktı! Ajda Pekkan, Bülent Çavuşoğlu ve Etel Sason...

2020 Şubat ayında dokuz yıllık büyük aşkı Bülent Çavuşoğlu'nun ihanetiyle sarsılan Ajda Pekkan, ilişkisini bitirmişti. O dönem konuşulanlara göre iş adamı, uğruna evliliğini bitirdiği Süperstar'ı çok yakınındaki sarışın bir güzelle aldattı. Bu güzelin ise Pekkan'ın menajeri olan Etel Sason olduğu konuşulsa da konu sesiz sedasız kapatıldı. Daha sonra Süperstar, Sason'un işine son verip kabuğuna çekilmişti.



TEMKİNLİ DAVRANDI AMA YAKALANDI

Önceki gün ise Ajda Pekkan'a darbe vuran ikili, Gündoğan'daki Mare Deluxe'de yer alan Danış Beach'te keyif yapıyordu. Takvim'in haberine göre, Bülent Çavuşoğlu'nun temkinli tutumu ve sürekli olarak etrafını kolaçan etmesi dikkatlerden kaçmazken, Etel Sason'un ise daha rahat olduğu ve güneşi tadını çıkardığı gözlendi. Denize bile ayrı ayrı giren Çavuşoglu ve Sason'un yıllardır konuşulan hikayesi böylece Bodrum'da belgelenmiş oldu.




ALDATMAYLA BAŞLAMIŞTI

54 yaşındaki Bülent Çavuşoğlu, Tuğçe Eyilik'le evliyken, kalbini kendisinden 22 yaş büyük Ajda Pekkan'a kaptırmıştı.

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