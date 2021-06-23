Bodrum’da şaşırtan plaj ve yiyecek fiyatları! Hamburger ayran menü 172 TL





Bu arada şef, hamburgeri şezlongunuza kadar gelerek servis ediyor. Hamburger eti kıymadan değil, satır etten yapılıyor ve ekmeği mutfakta özel üretiliyormuş. Ayran da özel yapım. Plaja gelince ince kumdandı. Deniz kıyısında yuvarlak minder yataklarda yayıla yayıla güneşlenmek mümkün. Ayrıca plajdaki özel bir locada vakit geçirmek isterseniz maliyeti epey tuzlu. Bir garsonun her an başınızda nöbet tuttuğu lüks loca için günlük 10 bin lira ödemeniz gerekiyor.