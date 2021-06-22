Tuğkan: Müzik piyasasının liderlerini TikTok belirliyor!

Tuğkan hoş geldik diyelim.

Evet hoş bulduk. Şu an 'brossover' stüdyolarındayız, biz sizi davet etmiş olduk bugün.

Nasılsın? Her şey yolunda mı?

İyiyim her şey yolunda. Birkaç çalışmamız var. Bu dönem biraz kısır geçiyor benim için ama Aspova ile birlikte yeni bir şarkı yaptık, adı Ecel. Onun dışında konserlerin açılmasını bekliyorum ben de her müzisyen gibi ve ekibimle beraber ülkenin dört bir yanını gitmek istiyorum.

KENDİ POTANSİYELİMİN FARKINDA DEĞİLDİM

Müzik kariyerin nasıl başladı? Nasıl bir hikayen var?

Keşke aylarca Unkapanı'nda yattım gibi bir hikaye anlatabilseydim ama hiç öyle olmadı. Ben hiçbir zaman çok hevesli biri değildim. Herkes benim şarkılarımı dinlesin gibi bir durumum yoktu. Çocukluğumdan beri müziğe karşı olan bir ilgim var ve anne tarafımda da herkesin sesi güzeldir. Ben sekiz sene futbol oynadım, sonra sakatlandım ve o dönem lise yıllarımda gitarla tanıştım ve hemen öğrenip ertesi günü beste yapmaya başladım. Yazı yeteneğim zaten vardı ilkokuldan beri. YouTube üzerinden paylaşımlar yapmaya başladım ve bana ilk ulaşan kişi menajerim Serkan Taşçı oldu. Beni müzik şirketinde toplantıya davet etti, bende ailemi ile birlikte oraya gittim. Bu periyotta biz üç buçuk sene kadar ayrı ayrı çalıştık ve sonra tekrar bir araya geldik.

Hayatındaki ilk büyük konserin nasıldı?

Kendi potansiyelimin farkında olmama gibi bir durumum vardı benim. Kayseri konserimdi ve 1700 civarı bir seyirci vardı. Bu konserden birkaç ay öncesine kadar ben 100-200 kişilik konserler yapıyordum Kadıköy'de ve potansiyelim bu kadar herhalde diyordum. Kayseri konserimde bütün biletler satıldı. Tabii ben kendim dışında farklı sanatçıların da o gece sahne alacağını düşünüyorum ama öyle olmadı sadece ben çıktım ve bunu konsere yarım saat kala öğrendim.

O an ne yaşadın? Ne hissettin?

Gayet güzel geçti. Yine sanki az kişiye çalıyormuşum gibi rahattım. Zaten başlar daha heyecanlı oluyor, 1-2 şarkıdan sonra akıp gidiyor.