Halil Sezai’den suç duyurusu: 'Rencide ediliyorum'

'HAKARETLERE MARUZ KALIYORUM'

Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Halil Sezai, bir kullanıcının kendisine 'Onun bunun çocuğu' şeklinde yorumda bulunarak hakaret ettiğini belirtti.