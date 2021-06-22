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Halil Sezai’den suç duyurusu: 'Rencide ediliyorum'

Komşusunu sokak ortasında darbettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan Halil Sezai, sosyal medyadan fotoğraflarını yayınlayarak ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Sezai, savcılığa sunduğu dilekçede, fotoğraflarını paylaşarak kendisine küfür edildiğini ve rencide olduğunu belirtti.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 22.06.2021
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Halil Sezai’den suç duyurusu: 'Rencide ediliyorum'

Komşusunu darp ettiği gerekçesiyle 1 yıl 11 ay 17 gün hapis cezasına çarptırılan ünlü şarkıcı Halil Sezai Paracıkoğlu, sosyal medya üzerinden fotoğraflarını yayınlayarak şahsına ağır hakaretlerde bulunan kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkındaki hakaretlere dayanamayarak soluğu savcılıkta alan ünlü şarkıcı, savcılığa sunduğu şikâyet dilekçesine ek olarak gözaltına alındığı sırada polislerle birlikte çekilen fotoğrafını sundu.

'HAKARETLERE MARUZ KALIYORUM'

Dilekçede fotoğrafın üzerine yorum yapan kişilerin ağır hakaretlerde bulunduğunu ifade eden Halil Sezai, bir kullanıcının kendisine 'Onun bunun çocuğu' şeklinde yorumda bulunarak hakaret ettiğini belirtti.

Sosyal medya platformu Facebook üzerinden paylaşılan fotoğraflarıyla kamuoyuna rencide edildiğini belirten ünlü şarkıcı sorumlularının cezalandırılmasını talep etti. Şikayet üzerinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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