Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu darbedildi
Ünlü oyuncu ve sunucu Murat Başoğlu, öz yeğeni Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanarak büyük bir skandala imza atmıştı. Yeğeni ile yaşadığı yasak aşkın ortaya çıkmasının ardından 14 yıllık eşi tarafından da terk edilen Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Başoğlu, bu sefer de gittiği spor salonunda saldırıya uğradı.
Öz yeğeni Burcu Başoğlu ile yaşadığı yasak aşk skandalıyla hafızalardan silinmeyen Murat Başoğlu, yıllar sonra hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de hiçbir şey istediği gibi gitmedi. Günaydın yazarı Bülent Cankurt, bir süredir ortalarda görünmeyen Murat Başoğlu'nun başına gelen son skandalı anlattı.
İşte Bülent Cankurt'un o yazısı...
Öz yeğeniyle yaşadığı yasak aşk skandalıyla 4 yıl önce gündemi sarsan sunucu Murat Başoğlu, hayatı boyunca bu hatasının bedelini ödeyecek gibi gözüküyor!
Hakkında 'hayasızca davranışta' bulunmak suçundan, bir yıla kadar hapis cezası istemiyle kamu davası açılan Murat Başoğlu, geçen hafta gittiği Bodrum Yalıkavak'taki spor salonunda linç ediliyormuş!
Tanınmamak için sürekli şapka ve güneş gözlüğü ile dolaşsa da, gittiği spor salonunun bir üyesi Başoğlu'nu tanımış ve "ırz düşmanı" diyerek üzerine saldırıp tokatlamış.
Spor salonundaki hocalar araya girip Başoğlu'nun salondan kaçırmışlar. Burcu Başoğlu ile uygunsuz şekilde yakalanan Murat Başoğlu, 14 yıllık eşi Hande Bermek tarafından terk edilmişti.
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