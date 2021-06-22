Öz yeğeniyle yasak aşk yaşayan Murat Başoğlu darbedildi

O günden beri Bodrum'da inzivaya çekilen Başoğlu, komşuları tarafından istenmediği için birkaç kez de ev değiştirmek zorunda kalmıştı. Murat Başoğlu, hayatına kaldığı yerden devam etmek istese de bu pek mümkün olmayacak gibi görünüyor.

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