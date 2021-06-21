Bodrum'da araba parasına tatil! Gecelik fiyatı dudak uçuklattı

"Bu paralara buralarda kalan var mı?" diye soracaksınız. Hiçbirinde Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile yer yok. Her sene lahmacun-ayran şu kadar, döner bu kadar diye konuşulurken şimdi de 2 kişlik spagettiyi 800 liraya, kral yengeç bacağını ise 2 bin 200 liraya yiyebiliyorsunuz.

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