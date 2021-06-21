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Bodrum'da araba parasına tatil! Gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Bu yıl 'da beach fiyatları tavan yaparken otel ve kiralık ev fiyatları da dudak uçuklattı. Lüks bir otel, tek gecelik konaklama fiyatını 153 bin liraya çıkardı. İki kişilik bir spagetti yemek istiyorsanız 800 lira ödemeyi göze almanız lazım.

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Giriş Tarihi: 21.06.2021 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021
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Bodrum'da araba parasına tatil! Gecelik fiyatı dudak uçuklattı

Yasakların hafiflemesi ile birlikte tatile çıkacaklar ve 'ye akın etmiş durumda. Sadece bir günlüğüne şezlong fiyatının 1000 lirayı bulduğu Bodrum'da, bir gecelik otel konaklaması ise 153 bin liraya kadar çıktı.

Yanlış duymadınız... 'nde bir otel, geceliği 133 bin lira konaklama parası alırken, 20 bin lira da depozito alıyor. Yani anlayacağınız bir gecelik otel parasına bir araba alabiliyorsunuz.

UYANIKLAR İŞBAŞINDA

Başka bir otelde ise 2019 yılında konaklama bedeli 7 günlüğüne 25 bin lira iken, şimdi 82 bin liraya çıkmış durumda.

"Bu paralara buralarda kalan var mı?" diye soracaksınız. Hiçbirinde ve Ağustos ayı itibari ile yer yok. Her sene -ayran şu kadar, döner bu kadar diye konuşulurken şimdi de 2 kişlik spagettiyi 800 liraya, kral yengeç bacağını ise 2 bin 200 liraya yiyebiliyorsunuz.

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