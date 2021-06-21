Bodrum'da araba parasına tatil! Gecelik fiyatı dudak uçuklattı
Bu yıl Bodrum'da beach fiyatları tavan yaparken otel ve kiralık ev fiyatları da dudak uçuklattı. Lüks bir otel, tek gecelik konaklama fiyatını 153 bin liraya çıkardı. İki kişilik bir spagetti yemek istiyorsanız 800 lira ödemeyi göze almanız lazım.
Yanlış duymadınız... Türkbükü'nde bir otel, geceliği 133 bin lira konaklama parası alırken, 20 bin lira da depozito alıyor. Yani anlayacağınız bir gecelik otel parasına bir araba alabiliyorsunuz.
UYANIKLAR İŞBAŞINDA
Başka bir otelde ise 2019 yılında konaklama bedeli 7 günlüğüne 25 bin lira iken, şimdi 82 bin liraya çıkmış durumda.
"Bu paralara buralarda kalan var mı?" diye soracaksınız. Hiçbirinde Temmuz ve Ağustos ayı itibari ile yer yok. Her sene lahmacun-ayran şu kadar, döner bu kadar diye konuşulurken şimdi de 2 kişlik spagettiyi 800 liraya, kral yengeç bacağını ise 2 bin 200 liraya yiyebiliyorsunuz.
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