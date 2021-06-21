Ahmet Kural’la davasında Sıla’ya büyük şok
Sıla, Ahmet Kural'ın kendisini darbettiği gerekçesiyle savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, şiddet iddialarından 18 saat sonra şarkı söylerken çekilen video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Görüntülerin Kural'ın avukatı tarafından bilerek servis edildiğini ileri süren şarkıcı videonun kesilip üzerine yapılan oynamalar sonrası yayınlanmasını sağlayarak, lehlerine delil etmek istediklerini ileri sürmüştü. Sıla'nın şikayeti üzerine açılan davada karar çıktı.
Şarkıcı Sıla, 29 Ekim 2018'de o dönem sevgilisi olan oyuncu Ahmet Kural'ın Zekeriyaköy'deki evinde darp, tehdit ve hakarete uğradığını belirterek savcılığa şikayetçi olmuştu. Taraflar arasında uzlaşma sağlanamaması üzerine İstanbul Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nca Ahmet Kural hakkında "Hakaret", "Tehdit", "Basit yaralama" suçlarından toplam 1 yıl 1 aydan 5 yıla kadar hapsi istemiyle dava açılmıştı. 16 ay 20 gün hapis cezasına çarptırılan ve cezası ertelenen oyuncu Ahmet Kural hakkındaki karar, İstinaf Mahkemesi tarafından bozulmuş, dosya yeniden yerel mahkemeye gönderilmişti.
ŞARKI SÖYLEDİĞİ VİDEO DELİL SAYILMIŞTI
Şarkıcı Sıla ile Ahmet Kural arasındaki şiddet iddiasının gündeme geldiği ilk günlerde, Sıla'nın iddialardan sonra şarkı söylerken bir video görüntüsü ortaya çıkmıştı. Olaydan 18 saat sonra çekildiği öne sürülen görüntü, davanın delil dosyasına konulmuş ve görüntülerde şarkıcı Sıla'nın kolundaki ve yüzündeki darp izlerinin görülmediği konuşulmuştu. Görüntülerin yayınlaması ardından ünlü şarkıcı savcılığa başvurdu.
'ALEYHİME DELİL YARATMAK İSTEDİLER'
Ünlü şarkıcı, Ahmet Kural ile yaşadığı hadiseden sonra şiddet nedeniyle üzüntüsünün devam ettiği sırada psikiyatristi Cem Mumcu'yla görüşme yaptığını, psikolojisinin düzelmesi için Mumcu'nun isteği üzerine şarkı söylediğini anlatan Sıla, 'O sırada çekilen video basına sızdırıldı. Videonun bir kesimi kesilip çıkarılmak suretiyle haber yapıldı. Sanki ben şiddet görmemişim bu iddiaları uydurmuşum, vücudumda ve yüzümde her hangi bir darp cebir izi yokmuş. Sonrasında gülüp eğlenmişim gibi kamu oyunu yanıltıcı ve soruşturmanın seyrini benim aleyhime etkileyici bir haber yapıldı.
Bu haber ile ilgili görüntülerin Ahmet Kural ve avukatı tarafından servis edildiğini söylediler. Bu yayın sonrasında kamuoyunda bir kısım insanlar benim gerçekte şiddet görmediğim halde bu iddiayı ve delillerini uydurduğum gibi bir düşünceye kapıldılar. Ve üzerinde oynanan bu görüntüler aleyhime delil oldu' dedi.
SAVCILIK: 'SUÇ YOK'
Sıla'nın ihbarı üzerine Ahmet Kural'ın avukatı Sibel Aydın hakkında, 'Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçundan soruşturma başlatıldı. Savcılık, her ne kadar Sıla'nın psikiyatrisi tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntüleri kırparak tahrif ederek veya tahrif edildiğini bilerek, bu görüntüleri basın organlarına verip yayınlanmasını sağladıkları ve sonrasında soruşturma dosyasına ibraz etmek suretiyle soruşturmayı Kural lehine etkilemeye çalıştığını iddia edilen avukat Sibel Aydın'ın suçu işlediğine dair yeterli delil bulunmadığı gerekçesiyle dosyanın kapatılmasını istedi.
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