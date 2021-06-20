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Adaları çöp sardı! Bade İşçil CHP'li İBB'ye isyan etti: Yolda yürünecek gibi değil

Annesini ziyaret etmek için 'ya giden Bade İşçil, çöp manzaraları karşısında adete şoke oldu. CHP'li İBB'nin çöpleri toplamadığını duyan İşçil, isyanını sosyal medyadan duyurdu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 20.06.2021 Güncelleme Tarihi: 20.06.2021
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Adaları çöp sardı! Bade İşçil CHP'li İBB'ye isyan etti: Yolda yürünecek gibi değil

Güzel oyuncu Bade İşçil'e 'da kötü sürpriz. İşçil, önceki gün Büyükada'da yaşayan annesi Kadriye Gündüz'ün yanına gitti.

Yaz aylarının büyük kısmını Büyükada'da geçiren işçil, ağaçlardan dut toplayarak keyifli anlarını Instagram'dan takipçileriyle paylaştı.

Hayvansever kişiliği ve çevreye duyarlılığıyla bilinen İşçil, daha sonra gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.

Yol kenarlarında çöplerin biriktiğini ve toplanmadığını gören oyuncu, Başkanı 'na mesaj gönderdi.

Çöplerin fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" diyerek, Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.

Bade İşçil'in bu mesajına 'da yaşayan birçok vatandaştan da tepki geldi.

Ada sakinleri, "Belediye hiç bir hizmet sunmuyor. Geçen seneden beri her yer çöp kokuyor. Güzelim adalarda resmen rezalet yaşanıyor" diyerek isyan ettiler.

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