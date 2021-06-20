Adaları çöp sardı! Bade İşçil CHP'li İBB'ye isyan etti: Yolda yürünecek gibi değil

Çöplerin fotoğrafını Instagram'dan yayınlayan İşçil, "Ama bu güzelliklere bu görüntüler yakışmamış. Yazık, 'Burada bugün grev mi var?' dedim ama insanlar, 'Yok belediyede çöp toplayacak adam yokmuş, ondan' diyor. Belli bu sene denize girilmeyecek adalarda, ama yolda da yürünecek gibi değil" diyerek, Ekrem İmamoğlu'nu etiketledi.