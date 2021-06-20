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Sosyetik güzel Edwina Sponza İbrahim Kutluay'ı unutamadı!

, Sponza’yı unuttu ama sosyetik güzel, aşkını unutamadı. Önceki gün ’te bir mekana giden İbo’dan kısa süre sonra aynı mekana Edwina da geldi. Hızlıca içeri giren Sponza’nın gözleri Kutluay’ı aradı. Bu hareketler “Edwina takipte mi?” dedirtti.

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Giriş Tarihi: 20.06.2021
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Sosyetik güzel Edwina Sponza İbrahim Kutluay'ı unutamadı!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay'ın, uğruna eşi Demet Şener'den boşandığı Edwina Sponza ile beş yıllık aşkı geçtiğimiz günlerde tekrar bitti.

Bir dargın bir barışık olan Kutluay ile Sponza'nın ayrılmasından sonra İbo'nun kalbini ünlü YouTuber İdil Yazar'a kaptırdığı iddia edilmişti.

Önceki gün ise ilginç bir tesadüf yaşandı. Kutluay 'te kahvaltı yaptı.

Mekanda tek başına oturan Kutluay'dan hemen sonra Edwina Sponza, aynı mekanda soluğu aldı.

Konuşulanlara göre sosyetik güzelin arkadaşları mekanda Kutluay'ı görür görmez 'ya haber verdi.

Sponza da jet hızıyla mekana geldi ancak İbo'yu göremedi.

Daha önceki ayrılıklarda da aşkına sahip çıkan sosyetik güzelin bu hamlesi "Edwina ajan gibi İbo'yu takip ediyor" dedirti.

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