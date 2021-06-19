Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Alara Hamamcıoğlu, Uluç Bayraktar'ın son filmi "9.75"in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.

Düğün heyecanı yaşayan Bayraktar, sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım gelmedi. Düğün törenine katılan oyuncu Hazal Subaşı, çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.