Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi
Ünlü yönetmen Uluç Bayraktar, kendisinde 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu günlerinde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Hazal Subaşı, çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmezken Hamamcıoğlu, gelinlik tercihini kabarık olmayan şık bir tasarımdan yana yaptığı görüldü.
Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, bir süredir aşk yaşadığı 21 yaşındaki yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile evlendi.
Ezel, Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan Alara Hamamcıoğlu'yla Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.
SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ
Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Alara Hamamcıoğlu, Uluç Bayraktar'ın son filmi "9.75"in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.
Düğün heyecanı yaşayan Bayraktar, sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım gelmedi. Düğün törenine katılan oyuncu Hazal Subaşı, çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.
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