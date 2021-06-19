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Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi

Ünlü yönetmen , kendisinde 25 yaş küçük sevgilisi ile dünyaevine girdi. Çifti mutlu günlerinde sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. , çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmezken Hamamcıoğlu, gelinlik tercihini kabarık olmayan şık bir tasarımdan yana yaptığı görüldü.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 19.06.2021 Güncelleme Tarihi: 19.06.2021
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Uluç Bayraktar 25 yaş küçük sevgilisi Alara Hamamcıoğlu ile evlendi

Reyting rekortmeni dizilerin yönetmenliğini üstlenerek ismini geniş bir kitlelere duyuran 46 yaşındaki , bir süredir aşk yaşadığı 21 yaşındaki yapımcı ile evlendi.

Ezel, Karadayı gibi dizilerin yönetmenliğini yapan 46 yaşındaki Uluç Bayraktar, kendisinden 25 yaş küçük olan Alara Hamamcıoğlu'yla Emirgan'daki bir mekanda düzenlenen törenle evlendi.

SADE BİR GELİNLİK TERCİH ETTİ

Çiftin düğününe çok sayıda ünlü isim de katıldı. Alara Hamamcıoğlu, Uluç Bayraktar'ın son filmi "9.75"in yardımcı yapımcılığını üstlenmişti.
Düğün heyecanı yaşayan Bayraktar, sosyal medya hesabından henüz bir paylaşım gelmedi. Düğün törenine katılan oyuncu , çiftin mutlu günlerinden kareler paylaşmayı ihmal etmedi.

Sade bir törenle evlenen Hamamcıoğlu, gelinlik tercihini kabarık olmayan şık bir tasarımdan yana yaptı.

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