Tuba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil tepkisi! Tecavüz iddiaları sonrası...
Mehmet Ali Erbil Seda Sayan kavgası magazin gündemine bomba düşerken tecavüz iddiaları tepkilere neden olmuştu. Sayan’ın, “Mehmet Ali Erbil, Tuğba ile evliyken hizmetli kıza tecavüz etti” iddiası sonrası Tuğba Coşkun, ilk kez görüntülendi. Ağzını bıçak açmayan Coşkun, iddialara cevap vermemek için alışverişini yarım bırakıp uzaklaştı.
Bir dönem yakın dost olan Mehmet Ali Erbil ile Seda Sayan arasındaki 'tecavüz' skandalı bomba etkisi yaratmıştı. Sayan, ünlü şovmenin eski eşi Tuğba Coşkun ile evliyken evlerindeki hizmetli kıza tecavüz ettiğini ileri sürmüştü.
Sayan daha sonra geri vites yapsa da olay manşetleri süslemişti.
NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI
İddialarda adı geçen Erbil'in eski eşi Tuğba Coşkun ise önceki gün Etiler Akmerkez'de görüntülendi. Seda Sayan'ın iddiaları sonrası ilk kez objektiflere takılan Tuğba Coşkun, gazetecilerin bu konu hakkındaki soruları karşısında büyük panik yaşadı. Erbil ile evliliğinden Ali Sadi isminde bir oğlu olan Coşkun, ne yapacağını şaşırdı.
İSYAN EDİP KAÇTI!
Koşar adımlarla kaçmaya çalışan Tuğba Coşkun, ısrarlı sorulardan kurtulamayınca, "Konuşmak istemiyorum" diyerek isyan etti. Morali bozulup hızla alışverişini yarıda kesen Tuğba Coşkun, evinin yolunu tuttu. Bu arada Coşkun, uzun süredir Beşiktaş Spor Kulübü eski başkanı Fikret Orman'la aşk yaşıyor.
Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden oyuncu Nergis Kumbasar da önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Kumbasar, mekan çıkışı eski eşi Erbil ve Seda Sayan hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:
"Araya giren yanlış kişiler ve birtakım yanlış anlaşılmalar olmuş ve dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemişlerdir. Biz Seda'yı çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever."
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