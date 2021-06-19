Tuba Coşkun'un Mehmet Ali Erbil tepkisi! Tecavüz iddiaları sonrası...

Mehmet Ali Erbil'in eski eşlerinden oyuncu Nergis Kumbasar da önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Kumbasar, mekan çıkışı eski eşi Erbil ve Seda Sayan hakkındaki sorulara şu yanıtı verdi:

"Araya giren yanlış kişiler ve birtakım yanlış anlaşılmalar olmuş ve dolduruşa gelmiş olabilirler. O yüzden yanlış bir şey söylemişlerdir. Biz Seda'yı çok severiz, Seda da Erbil'i çok sever."