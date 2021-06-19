Ivana Sert düğününü de bedavaya getiriyor
Kıyafetten, yeme-içmeye tatilden, güzellik ürünlerine kadar hiçbir şeye para ödemeyen Ivana Sert, düğününü de bedavaya getirmeye hazırlanıyor. Urla'da butik sahibi olan Sezer Dermenci ile yakında evlenecek olan Sert, şimdi de düğünü için sponsor bulmaya başladı.
Ünlüler sosyal medya sayesinde bedavaya yaşamaya alıştı. "Bedava sirke baldan tatlıdır" sözünü sık sık hatırlatan ünlü isimler, kazandıkları paraları harcamak yerine sponsor anlaşmalarıyla ceplerini doldurmaya devam ediyor.
Daha önce de giydiği çorabından, küpesine kadar her şeyini bedavaya getiren Ivana Sert, şimdi de düğünü için sponsor bulmaya başladı.
JESTİ BEDAVA ÇIKMIŞTI
İşletmeci sevgilisi Sezer Dermenci ile evlilik hazırlıkları yapmaya başlayan Sert, önceki gün bir düğün organizasyon firmasının reklamını yaptı. Geçtiğimiz aylarda sevgilisine doğum günü jesti yaptığı Boğaz manzaralı otele tek kuruş ödemeyerek bedavaya konaklayan Ivana Sert'in düğün için reklam çalışmalarına başlaması, "Bedavaya gelin olacak" yorumları yaptırdı.
Ivana Sert'in oğlu Ateş de annesinin Sezer Dermenci ile evliliğine onay verdi.
Düğün organizasyon firmasının reklamını yapan Sert, müstakbel eşinin masraflarını azaltıyor.
Küçük bir kutlama ile evleneceğini söyleyen Ivana Sert'in balayı için de sponsorluk görüşmeleri yaptığı öğrenildi.
Ivana Sert Urla'daki butik otel Ayşe Hanım Konağı'nın sahibi Sezer Dermenci ile yakında evlenecek.
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