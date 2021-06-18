Özge Ulusoy estetik açıklaması: Yüzümde bir şey görüyor musunuz?
Son dönemde yaptırdığı estetiklerle gündeme gelen Özge Ulusoy, önceki gün Beauty Eurasia Güzellik ve Kozmetik Fuarı’nı ziyaret etti. Kameralara poz veren Ulusoy, “Bakın yüzümde bir şey görüyor musunuz? Burnum dışında estetiğim yok. Yonca Evcimik’e benzetmişler. Gurur duyarım” dedi.
Özge Ulusoy, önceki gün Beauty Eurasia Güzellik ve Kozmetik Fuarı'nı ziyaret etti.
Uraw Cosmetics standında poz veren Ulusoy, "Bakın yüzümde bir şey görüyor musunuz? Burnum dışında estetiğim yok. Yonca Evcimik'e benzetmişler. Gurur duyarım" dedi.
Oyuncu Necip Memili, eşi Didem Dayıoğlu ve kızı Asya ile tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Takvim'in haberine göre, Türbükü Mavi Otel'de görüntülenen Memili'nin keyfi yerindeydi. Oyuncunun kızı Asya'yı öpüp, ısırdığı anlar objektife böyle yansıdı.
ASİL'İN SEVİNCİ
Oyuncu Bekir Aksoy, oğlu Asil ile Bodrum'daydı. Minik Asil'in sokak köpekleriye oyun oynadığı anlardaki sevinci görülmeye değerdi.
TEK RAKİBİ HANDE
Hande Ünsal yeni single çalışması 'Gönder Gelsin'le müzikseverlerle buluştu. Son 6 single çalışmasında radyolarda en çok çalınan şarkıya imza atan Ünsal, 'Gönder Gelsin'le kendi rekoruna rakip oldu.
GÖKSEL TİMES MEYDANI'NDA
Audio dünyasının lideri Spotify, müzik sektöründe kadın eşitliğini güçlendirmek üzere hayata geçirdiği EQUAL Müzik Programı kapsamında sadece kadın sanatçılardan oluşan global çalma listesinin yanı sıra, pek çok farklı ülkeden yerel çalma listeleri ile müzik dünyasında kadınları onurlandırmaya devam ediyor. Haziran ayında EQUAL global çalma listesine Türkiye'den konuk olan kadın sanatçı Çölde Bi' Vaha adlı şarkısıyla Göksel oldu. Sanatçı aynı zamanda, bu ay Türkiye EQUAL çalma listesinin kapağını da süsledi. Bununla da kalmadı... Göksel, EQUAL Müzik Programı ile Spotify'ın New York Times Square'deki meşhur reklam alanlarında da boy gösterdi.
KURULUŞ OSMAN RAKİPSİZ
Ekranların en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', heyecan yüklü 63'üncü bölümüyle de Çarşambanın en çok izlenen dizisi oldu. Kuruluş Osman, #TürkünDavası etiketiyle sosyal medyanın en çok konuşulan dizisiydi. 'Kuruluş Osman' Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 9,09 reyting, yüzde 24,47 izlenme payı, AB kategorisinde yüzde 6,38 reyting, yüzde 17,71 izlenme payı, 20+ABC1 kategorisinde yüzde 9,04 reyting, yüzde 22,62 izlenme payı elde ederek Çarşamba gününün en çok izlenen dizisi oldu.
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