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Bodrum'da fırsatçılar çıldırdı! Ev fiyatları uçtu

6 dilim kavuna 210, hamburgere 350, suya 75 TL istenen 'da ev fiyatları da tavan yaptı. 'de aylık kirası 3 bin 500 lira olan evin bu seneki fiyatı 25 bin liraya çıktı. Tatilciler, talep edilen rakamlara tepki gösterirken, yurt dışı tatilinin daha uygun olduğunu söyledi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Bodrum'da fırsatçılar çıldırdı! Ev fiyatları uçtu

Müsilaj 'a yaradı…

'yı etkileyen müsilaj, tatil tercihlerini de değiştirdi. ve 'ye ilgi artarken denize girmekten korkanlar havuzlu villalara yöneldi.

Özellikle Bodrum'da aylık özel villa kiraları 1 milyon liraya kadar çıkarken sıradan 2+1 daire fiyatları da uçtu.

Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz yıl 'de aylık kirası 3 bin 500 lira olan dairenin bu seneki fiyatı aylık 25 bin liraya çıktı. Hem de "pazarlık yok" denildi.

TOST BİLE YÜZDE 100 ARTTI

Bu uçuk fiyatlara rağmen boş ev kalmadı.

Ayrıca denize girmek için bile geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı olan halkın tercih ettiği beachler cep yakmaya başladı.

Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarını ikiye katlayan 'daki 'ya giriş 100 liradan 200 liraya çıktı.

20 liraya satılan tost 40 lira olurken, gözleme 40 lira ise 70 liraya satıldı.

Tesise gelen birçok müşteri fiyatları görünce isyan etti.

Tatilciler, talep edilen rakamlara tepki gösterirken, yurt dışı tatilinin daha uygun olduğunu söyledi.

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