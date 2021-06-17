Bodrum'da fırsatçılar çıldırdı! Ev fiyatları uçtu
6 dilim kavuna 210, hamburgere 350, suya 75 TL istenen Bodrum'da ev fiyatları da tavan yaptı. Bitez'de aylık kirası 3 bin 500 lira olan evin bu seneki fiyatı 25 bin liraya çıktı. Tatilciler, talep edilen rakamlara tepki gösterirken, yurt dışı tatilinin daha uygun olduğunu söyledi.
Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz yıl Bitez'de aylık kirası 3 bin 500 lira olan dairenin bu seneki fiyatı aylık 25 bin liraya çıktı. Hem de "pazarlık yok" denildi.
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Bu uçuk fiyatlara rağmen boş ev kalmadı.
Ayrıca denize girmek için bile geçtiğimiz yıl uygun fiyatlı olan halkın tercih ettiği beachler cep yakmaya başladı.
Geçtiğimiz yıla göre fiyatlarını ikiye katlayan Akyarlar'daki Clup Marma'ya giriş 100 liradan 200 liraya çıktı.
Tesise gelen birçok müşteri fiyatları görünce isyan etti.
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