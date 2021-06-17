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Damla Sönmez ile Ushan Çakır arasına sürpriz gelişme

2012 yılında aşk yaşamaya başlayan ve , 2018 yılında nişanlanmıştı. 3 yıl nişanlı kalıp evlenemeyen çift, ayrılma kararı almıştı. Sönmez'den önceki gün sürpriz bir hamle geldi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 17.06.2021 Güncelleme Tarihi: 17.06.2021
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Damla Sönmez ile Ushan Çakır arasına sürpriz gelişme

Güzel oyuncu Damla Sönmez ile Ushan Çakır, 2012 yılında aşk yaşamaya başlamıştı.

Oyuncu çift, 2018 yılında nişan yüzüklerini takıp evlilik yolunda ilk adımı atmıştı.

3 yıl nişanlı kalıp evlenemeyince isyan edip Çakır'la yollarını ayıran Sönmez'den önceki gün sürpriz bir hamle geldi.

Sömez, eski nişanlısıyla Instagram'da takipleşmeye başladı.

Çakır, Sönmez'in bir fotoğrafının altına yorum yaptı. Güzel oyuncu da kalp emojisi koyarak Çakır'a yanıt verdi.

İkilinin bu hamlesi, "Bu aşk sönmez" dedirtti.

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