Kuruluş Osman 63. yeni bölüm izle | Osman Bey, uç beylerini topladı! Bizans'la büyük savaş kapıda
ATV ekranlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 63. yeni bölümüyle milyonları bir kez daha ekran başına topladı. Kuruluş Osman'ın 63. yeni bölümünde Konya’da görüştüğü Selçuklu Sultanı’nın desteğini arkasına alan Osman Bey, obaya döndükten sonra uç bölgesinin Türk beylerini bir araya toplayarak Bizans’la yapılacak büyük savaşa hazırlanmalarını istedi. İşte geceye damga vuran o sahne...
Kayı obası beyleri ile birlikte uç bölgesinin Türkmen obalarının katıldığı toplantıda konuşan Osman Bey, Konya'da Selçuklu Sultanı ile yaptığı görüşmeyi anlattı: "Emir ta Konstantiniyye'den gelince… Cümle tekfurlar birlik olunca… Sultan Mesud karar verdi. Bu hazırlıkları kendisine karşı yapılmış gibi kabul etti. Ordusuyla birlikte bizzat gelecek."
Selçuklu Sultanı Mesud'un desteği beyleri sevince boğarken, Osman Bey sözlerine şöyle devam etti: "Sultanın sizden beklediği de bu cenkte bizimle birlikte olmanızdır."
Başta Umur Bey olmak üzere tüm Türkmen beyleri Osman Bey'e desteğini açıkladı. Osman Bey bu desteğe karşılık "Türkmen beyleri gazaya aşıktır. Pusatların kalkanlara vurduğunu duyunca kimse onları çadırlarında tutamaz" dedi.
Gündüz Bey'in Nikola'nın savunma hattı planı ve Dukas'ın ordusunun gelişiyle ilgili verdiği malumatın ardından Osman Bey planını açıkladı: "İki hafta hazırlıklarımızı tamam etmek için için yeter. Kuracakları savunma hattının karşısına yerleşeceksiniz. Düşmanı sürekli takip edip malumat toplayacaksınız. Gece çökünce hattın karşı tarafına iş bilir gaziler gönderip dil getiresiniz. Bunları konuşturursak kurdukları oyunu öğreniriz."
Beylere görevlerini tek tek anlatan Osman Bey, ardından beyleri büyük savaşa karşı uyardı: "Beylerim! Gazilerim! Vakit yaklaşır, düşman toplaşır, gelmekte olan, bu uçlarda verilen cenglerin en büyüğüdür. Gazi atalarımızın gözleri üzerimizdedir. İznik'i Türke açan ulu sultan, gaziler atası, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın bu hançeri size asırlara varan davamızı hatırlatsın. Bize bu uçları emanet eden büyük cengaverlerin hatırası için! Zafer inananlarındır!"
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