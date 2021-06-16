Kuruluş Osman 63. yeni bölüm izle | Osman Bey, uç beylerini topladı! Bizans'la büyük savaş kapıda

Başta Umur Bey olmak üzere tüm Türkmen beyleri Osman Bey'e desteğini açıkladı. Osman Bey bu desteğe karşılık "Türkmen beyleri gazaya aşıktır. Pusatların kalkanlara vurduğunu duyunca kimse onları çadırlarında tutamaz" dedi.

Gündüz Bey'in Nikola'nın savunma hattı planı ve Dukas'ın ordusunun gelişiyle ilgili verdiği malumatın ardından Osman Bey planını açıkladı: "İki hafta hazırlıklarımızı tamam etmek için için yeter. Kuracakları savunma hattının karşısına yerleşeceksiniz. Düşmanı sürekli takip edip malumat toplayacaksınız. Gece çökünce hattın karşı tarafına iş bilir gaziler gönderip dil getiresiniz. Bunları konuşturursak kurdukları oyunu öğreniriz."

Beylere görevlerini tek tek anlatan Osman Bey, ardından beyleri büyük savaşa karşı uyardı: "Beylerim! Gazilerim! Vakit yaklaşır, düşman toplaşır, gelmekte olan, bu uçlarda verilen cenglerin en büyüğüdür. Gazi atalarımızın gözleri üzerimizdedir. İznik'i Türke açan ulu sultan, gaziler atası, Kutalmışoğlu Süleyman Şah'ın bu hançeri size asırlara varan davamızı hatırlatsın. Bize bu uçları emanet eden büyük cengaverlerin hatırası için! Zafer inananlarındır!"