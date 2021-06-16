16 Haziran 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Magazin Haberleri Usta müzisyen Yıldız Ayhan'dan acı haber! "Halk Müziğimiz'in yıldızını kaybettik"

Usta müzisyen Yıldız Ayhan'dan acı haber! "Halk Müziğimiz'in yıldızını kaybettik"

Halk müziğinin usta isimlerinden , tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Ayhan, 83 yaşında yaşama veda etti. Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2021
ABONE OL
Usta müzisyen Yıldız Ayhan'dan acı haber! Halk Müziğimiz'in yıldızını kaybettik

TRT sanatçısı hayatını kaybetti. Bir süre önce zatürre teşhisiyle tedaviye alınan ve yoğun bakıma kaldırılan 83 yaşındaki Yıldız Ayhan, yaşamını yitirdi.

"HALK MÜZİĞİMİZ'İN YILDIZINI KAYBETTİK"

Acı haberi alan yakın dostları Twitter'dan başsağlığı mesajları yayımladı. Twitter'dan paylaşım yapan Sümer Ezgü, "Halk Müziğimiz'in yıldızını, değerli sanatçı büyüğümüz Yıldız Ayhan'ı kaybettik." ifadesini kullandı.

'nın resmi Twitter hesabından ise, "Türk halk müziğinin nadide seslerinden Yıldız Ayhan'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve tüm sanat camiamıza başsağlığı diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

Usta ismin vefat etmesinin ardından Yıldız Ayhan'ın hayatı ve biyografisi bir kez daha gündeme geldi. 1956 yılında ses sanatçısı olarak Ankara Radyosuna giren başarılı sanatçı Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan oldu. 1999 yılında emekli olan usta isim ,TRT sanatçısı Ahmet Gazi Ayhan ile evlenmişti.

YILDIZ AYHAN KİMDİR?

Yıldız Ayhan, 1938 yılında Ankara'da doğdu. 1956'da şarkıcı oldu ve Ankara Radyosu'na katıldı. Konsere şarkıcı, müzisyen ve besteci Ahmet Gazi Ayhannen de katıldı. Türkiye'de Kırım Tatarca şarkılarını söyleyen ilk şarkıcılardan biridir.

1979 yılında 'na geçti. 1999 yılında emekli oldu. Nurdan ve Özlem'in iki kızı ve dört torunu vardı.

TRT sanatçısı eşi Ahmet Gazi Ayhan'ı 30 yıl önce kaybeden 2 kız çocuğu annesi Yıldız Ayhan, bir yıl önce evinde düşerek kalça kemiğini kırmıştı. Bir dizi ameliyat geçiren Ayhan, geçtiğimiz mayıs ayında önce zatürree teşhisiyle hastanede tedaviye alınmıştı. Durumu ağırlaşan Ayhan, yoğun bakım ünitesinde makineye bağlanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA