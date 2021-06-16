Selda Bağcan hakkında hapis istemi! Pazarlık sonuç vermedi

YENİDEN YARGILANACAK

Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit 25 bin lira karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti. Fiyatı fazla bulan Bağcan, 18 bin lira verebileceğini iletti.