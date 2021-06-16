Selda Bağcan hakkında hapis istemi! Pazarlık sonuç vermedi
Besteci Tunay Bozyiğit’in Hayat adlı eserini izinsiz kullandığı için hapis istemiyle hakkında dava açılan Selda Bağcan’a, mahkeme uzlaşın teklifinde bulundu. Bozyiğit’in 25 bin lira talebini çok bulan Bağcan, 18 bin liraya el sıkıştı. Tekrar indirime gidip 10 bin lira teklif eden Bağcan’ın yeniden yargılanmasına karar verildi.
Selda Bağcan, Tunay Bozyiğit'e ait Hayat isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde Düşen Hep Yerde mi Kalır ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu.
5 YIL HAPSİ İSTENDİ
Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
YENİDEN YARGILANACAK
Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit 25 bin lira karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti. Fiyatı fazla bulan Bağcan, 18 bin lira verebileceğini iletti.
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