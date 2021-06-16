16 Haziran 2021, Çarşamba
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Selda Bağcan hakkında hapis istemi! Pazarlık sonuç vermedi

Besteci ’in Hayat adlı eserini izinsiz kullandığı için hapis istemiyle hakkında dava açılan ’a, mahkeme uzlaşın teklifinde bulundu. Bozyiğit’in 25 bin lira talebini çok bulan Bağcan, 18 bin liraya el sıkıştı. Tekrar indirime gidip 10 bin lira teklif eden Bağcan’ın yeniden yargılanmasına karar verildi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2021
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Selda Bağcan hakkında hapis istemi! Pazarlık sonuç vermedi

, 'e ait Hayat isimli eseri izinsiz olarak çıkardığı albümünde Düşen Hep Yerde mi Kalır ismiyle okudu. Eser sahibi Bozyiğit, şarkıya klip de çeken Bağcan'dan şikayetçi oldu.

5 YIL HAPSİ İSTENDİ

Bu gelişme üzerine Bağcan hakkında manevi, mali veya bağlantılı haklara tecavüz suçundan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

YENİDEN YARGILANACAK

Mahkeme suçun uzlaşmaya tabi olduğunu ifade ederek dosyayı uzlaştırma bürosuna gönderdi. Bozyiğit 25 bin lira karşılığında uzlaşabileceğini ifade etti. Fiyatı fazla bulan Bağcan, 18 bin lira verebileceğini iletti.

Teklif kabul edildi ama Bağcan, bu fiyatı da yüksek bulup 10 bin lira verebileceğini söyledi. Bozyiğit kabul etmedi. Sanatçı yeniden yargılanacak.

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