Menajerimi Ara'nın yıldızı Ayşenil Şamlıoğlu'ndan kötü haber

'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.