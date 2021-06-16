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Menajerimi Ara'nın yıldızı Ayşenil Şamlıoğlu'ndan kötü haber

dizisiyle izleyici karşısına çıkan ’ndan kötü haber geldi. Usta oyuncu, sette geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, “Meslekte başıma gelen ikinci set kazası” dedi.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Menajerimi Ara'nın yıldızı Ayşenil Şamlıoğlu'ndan kötü haber

Usta oyuncu , sevenlerini korkuttu. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.

'' dizisinde rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.

Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, gönderisine, "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası, yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü.

Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na; , , , Janset, ve gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.

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