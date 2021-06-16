Menajerimi Ara'nın yıldızı Ayşenil Şamlıoğlu'ndan kötü haber
Menajerimi Ara dizisiyle izleyici karşısına çıkan Ayşenil Şamlıoğlu’ndan kötü haber geldi. Usta oyuncu, sette geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdı. Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, “Meslekte başıma gelen ikinci set kazası” dedi.
Usta oyuncu Ayşenil Şamlıoğlu, sevenlerini korkuttu. Sette talihsiz bir kaza geçiren Şamlıoğlu, başına gelenleri takipçileriyle paylaştı.
'Menajerimi Ara' dizisinde rol alan Ayşenil Şamlıoğlu, sette talihsiz bir kaza geçirdi. Yağmurlu havada kaygan olan karavanın basamağından düşüp ayağını kıran 65 yaşındaki oyuncu, hastaneye kaldırıldı ve ayağı alçıya alındı.
Ayağının fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Şamlıoğlu, gönderisine, "Evet meslekte başıma gelen ikinci set kazası, yağmurda karavanın basamağında kayıp düştüm ve ayağı kırdım" notunu düştü.
Oyuncunun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yapıldı. Ayşenil Şamlıoğlu'na; Zerrin Tekindor, Ata Demirer, Melisa Sözen, Janset, Melek Baykal ve Çiçek Dilligil gibi ünlü isimler de geçmiş olsun dileklerini iletti.
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