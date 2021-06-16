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Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na doğum günü jesti

Geçtiğimiz yıl ile aşk yaşamaya başlayan , 33 yaşına bastı. Sevgilisinden ise doğum günü için tatil jesti geldi. Engin, bir haftalık tatili için ekstralar hariç 210 bin TL ödeyecek. 33 yaşına basan güzel oyuncu, aşkının yaptığı romantik jestleriyle mutluluktan havalara uçtu.

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 16.06.2021 Güncelleme Tarihi: 16.06.2021
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Oğulcan Engin'den sevgilisi Ezgi Eyüboğlu’na doğum günü jesti

Dün 33 yaşına basan için sevgilisi 'den romantik jest geldi…

ile 'in eski evliliklerinden olan oğulları Oğulcan, güzel oyuncuyu 'teki D-Maris isimli lüks otele götürdü.

Aşkı için konakladıkları deniz manzaralı ve geceliği 30 bin TL olan odasını süsleten Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nun ayaklarını yerden kesti.

Güzel oyuncuyla burada bir hafta romantik bir tatil yapacak olan Engin'in cebinden ekstralar hariç sadece konaklama için 210 bin TL çıkacak!

Bu arada Oğulcan Engin'in Eyüboğlu'na daha birçok pahalı hediye jestinin de olduğu konuşuluyor.

EZGİ'NİN AYAĞI YERDEN KESİLDİ

33 yaşına basan güzel oyuncu, aşkının yaptığı romantik jestleriyle mutluluktan havalara uçtu.

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